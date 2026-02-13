PPE 3 : la Suntech suggÃ¨re une sereine organisation du mix Ã©nergÃ©tique plutÃ´t quâ€™une stÃ©rile opposition nuclÃ©aire et solaire

Le gouvernement a rendu publique la troisiÃ¨me Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE 3), feuille de route stratÃ©gique de la politique Ã©nergÃ©tique franÃ§aise pour la pÃ©riode 2025-2035. TrÃ¨s attendue par lâ€™ensemble des acteurs, cette programmation doit fixer un cadre clair pour rÃ©ussir lâ€™Ã©lectrification massive du pays et accÃ©lÃ©rer la sortie des Ã©nergies fossiles.

Ã€ la lecture des grandes orientations de cette feuille de route, la SunTech, qui reprÃ©sente plus de 100 entreprises du solaire en France, rappelle un principe essentiel : la rÃ©ussite de la transition Ã©nergÃ©tique repose sur lâ€™organisation dâ€™un mix bas carbone complÃ©mentaire, et non sur lâ€™opposition entre nuclÃ©aire et solaire.

Un enjeu systÃ©mique avant dâ€™Ãªtre un dÃ©bat politique

La PPE 3 sâ€™inscrit dans un contexte de transformation profonde du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique franÃ§ais. Lâ€™augmentation des usages Ã©lectriques, transports, chauffage, industrie, va mÃ©caniquement accroÃ®tre les besoins en Ã©lectricitÃ© dans les prochaines annÃ©es. Dans ce cadre, lâ€™enjeu central nâ€™est pas de hiÃ©rarchiser les Ã©nergies bas carbone entre elles, mais de construire un systÃ¨me Ã©lectrique capable de rÃ©pondre Ã la demande de maniÃ¨re fiable, compÃ©titive et dÃ©carbonÃ©e. Opposer nuclÃ©aire et solaire constitue un faux dÃ©bat. Le nuclÃ©aire demeure un pilier historique de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© bas carbone en France. Le solaire, de son cÃ´tÃ©, est une Ã©nergie locale, rapide Ã dÃ©ployer et dÃ©sormais compÃ©titive, appelÃ©e Ã jouer un rÃ´le croissant dans lâ€™Ã©quilibre du systÃ¨me. La PPE doit avant tout organiser leur complÃ©mentaritÃ©.

Le solaire, un levier structurant du mix Ã©lectrique grÃ¢ce au stockage et au pilotage

Le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que permet de renforcer la rÃ©silience du systÃ¨me Ã©lectrique. Produite localement et majoritairement en journÃ©e, cette Ã©lectricitÃ© contribue Ã couvrir une partie significative de la demande et Ã limiter le recours aux Ã©nergies fossiles, particuliÃ¨rement lors des pÃ©riodes de tension sur les marchÃ©s. GrÃ¢ce aux solutions de stockage, de pilotage intelligent de la consommation et de flexibilitÃ©, lâ€™intÃ©gration du solaire peut aujourdâ€™hui Ãªtre anticipÃ©e et maÃ®trisÃ©e. Le solaire nâ€™est pas un facteur de dÃ©sÃ©quilibre du systÃ¨me Ã©lectrique : il en est un outil dâ€™optimisation, Ã condition que son rÃ´le soit clairement dÃ©fini et accompagnÃ©. Â« Le dÃ©veloppement du solaire est un sujet dâ€™organisation du systÃ¨me Ã©lectrique. Stockage, pilotage et flexibilitÃ© permettent aujourdâ€™hui dâ€™articuler efficacement les diffÃ©rentes sources de production. Â» confie Jean Bastin, expert Ã©nergie chez Ensol.

SouverainetÃ© Ã©nergÃ©tique : une approche pragmatique et opÃ©rationnelle

La souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique repose sur la capacitÃ© Ã rÃ©duire les dÃ©pendances aux importations et Ã protÃ©ger durablement lâ€™Ã©conomie et les mÃ©nages face Ã la volatilitÃ© des prix. Aujourdâ€™hui, la France reste largement dÃ©pendante des Ã©nergies fossiles importÃ©es, qui reprÃ©sentent encore une part majeure de la consommation Ã©nergÃ©tique nationale. En 2024, la facture des importations dâ€™Ã©nergies fossiles pour la France sâ€™est Ã©levÃ©e Ã environ 64 milliards dâ€™euros, contre un excÃ©dent net dâ€™environ 5 milliards dâ€™euros sur les exportations dâ€™Ã©lectricitÃ©. Â« La PPE doit Ãªtre le contrat de confiance entre lâ€™Ã‰tat et celles et ceux qui produiront lâ€™Ã©nergie de demain. Opposer nuclÃ©aire et solaire est un faux dÃ©bat : la transition Ã©nergÃ©tique repose sur un mix bas carbone complÃ©mentaire, organisÃ© et pragmatique. Lâ€™enjeu central nâ€™est pas de mettre en concurrence les solutions, mais dâ€™accÃ©lÃ©rer la sortie des Ã©nergies fossiles et lâ€™Ã©lectrification du pays Â» ajoute Paul de PrÃ©ville, cofondateur dâ€™Ensol et porte-parole de la SunTech.

Une feuille de route attendue comme outil de cohÃ©rence

Au-delÃ des orientations stratÃ©giques, la PPE engage des dÃ©cisions aux consÃ©quences directes pour lâ€™industrie, lâ€™emploi et les mÃ©nages. Pour les entreprises de la filiÃ¨re, elle conditionne la visibilitÃ© nÃ©cessaire Ã lâ€™investissement, Ã la structuration industrielle et au maintien des compÃ©tences sur le territoire. Pour les foyers, elle influence directement lâ€™Ã©volution des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© et la capacitÃ© Ã se protÃ©ger durablement des hausses Ã venir. Une PPE lisible, cohÃ©rente et stable est donc un enjeu Ã©conomique et social, autant quâ€™un outil de planification Ã©nergÃ©tique. Pour la SunTech, la PPE 3 doit avant tout offrir un cadre clair et cohÃ©rent, capable dâ€™aligner objectifs climatiques, impÃ©ratifs industriels et sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement. Câ€™est dans cette logique de complÃ©mentaritÃ© et de pragmatisme que la France pourra rÃ©ussir sa transition Ã©nergÃ©tique, au service de lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral.