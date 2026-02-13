CNR salue la publication de la PPE et insiste sur la nÃ©cessitÃ© dâ€™un cadre rÃ¨glementaire incitatif

La publication de la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE3), feuille de route sur la trajectoire Ã©nergÃ©tique franÃ§aise jusquâ€™en 2035, vient dâ€™Ãªtre annoncÃ©e par le Gouvernement. Elle a Ã©tÃ© publiÃ©e dans un dÃ©cret au Journal Officiel, vendredi 13 fÃ©vrier dernier. CNR – Compagnie nationale du RhÃ´ne – rÃ©agit Ã cette PPE attendue par toute une filiÃ¨re.Â Â

Â

Â«Â La publication de la Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie Ã©tait indispensable pour donner un cadre clair et de la visibilitÃ© Ã toute une filiÃ¨re industrielle et Ã©nergÃ©tique. Bien que nous regrettions la rÃ©duction des ambitions sur le solaire et lâ€™Ã©olien terrestre, la PPE nous engage Ã nous mobiliser pleinement et Ã agir, Ã notre Ã©chelle, pour contribuer activement Ã la rÃ©ussite des objectifs de la France Â» assure Laurence Borie-Bancel, PrÃ©sidente du Directoire de CNR.

Â

Au regard des objectifs dÃ©finis par la PPE, CNR rÃ©affirme son rÃ´le clÃ© dans lâ€™hydroÃ©lectricitÃ©, Ã©nergie renouvelable majeure du mix Ã©lectrique national, et sa volontÃ© de poursuivre le dÃ©veloppement des Ã©nergies Ã©oliennes et solaires aux cÃ´tÃ©s de ses filiales, Vensolair et Solarhona. Toutefois, pour atteindre ces objectifs, CNR tient Ã rappeler lâ€™importance de disposer dâ€™un cadre rÃ©glementaire et fiscal stable ainsi quâ€™un accompagnement de lâ€™Ã‰tat incitatif Ã la hauteur des enjeux pour la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique de la France et sa dÃ©carbonation.

Â

CNR, un acteur rÃ©solument engagÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique

Avec prÃ¨s de 15 TWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, soit lâ€™Ã©quivalent de 6,4 millions de personnes alimentÃ©es en Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, et plusieurs projets dâ€™Ã©nergies renouvelables concrÃ©tisÃ©s en 2025, CNR et ses filiales Vensolair et Solarhona, ont engagÃ© un plan dâ€™investissements Ã©nergÃ©tiques estimÃ© Ã 550 millions dâ€™euros Ã horizon 2041. Dans cette lignÃ©e, CNR entend donc poursuivre ses actions pourÂ :