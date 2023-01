POwR GROUP annonce la crÃ©ation de POwR EARTH FOUNDATION

Par sa position d’acteur important de la distribution sur toute la chaîne de valeur photovoltaïque, POwR GROUP poursuit dans sa volonté d’être un puissant catalyseur des énergies renouvelables en France et annonce la création de POwR EARTH FOUNDATION.

« L’énergie, par son empreinte systémique, est devenue en 2022 le sujet central des préoccupations sociétales politiques, à l’échelle planétaire. La crise énergétique majeure, déclenchée par la guerre en Ukraine, a soudainement mis en lumière la nécessité d’une accélération de la transition, avant tout guidée par des enjeux d’indépendance et de souveraineté énergétique, par le prisme des problématiques économiques. C’est oublier que la crise énergétique est aussi une crise environnementale qui dure depuis des décennies. Les deux narrations – économique et environnementale – doivent cohabiter sans se faire concurrence.

Accélérer oui, mais deux fois plus vite

A l’échelle européenne, des politiques communes ont été soudainement repensées – dans l’urgence et face à l’urgence – dans la voie d’une accélération de la transition énergétique. En octobre 2022, l’Agence Internationale de l’Energie précise :‘‘la crise actuelle est une opportunité permettant d’accélérer la transition vers les ENR, et la guerre en Ukraine a permis une accélération tangible, mesurable, mais… insuffisante. Pour tenir notamment les objectifs d’équilibre carbone, il faut aller 2 fois plus vite’’. Et toutes les initiatives peuvent contribuer.

Financer la formation de talents

Organisation d’intérêt général, POwR EARTH FOUNDATION a pour vocation d’initier, de soutenir et/ou de financer des actions d’information et de formation autour de la transition énergétique, des énergies renouvelables, et du solaire photovoltaïque en particulier. Par :

- des prises de parole publiques dans tous les médias

- de la création d’évènements physiques et online

- des partenariats avec des universités ou des grandes écoles (financement type chaire ou tout modèle équivalent dédié à la formation des futurs professionnels du marché).

(…)

Des actions concrètes sont mises en place dès le début de l’année 2023 :

- par des partenariats avec de grandes écoles et des universités, pour financer la formation de talents en phase avec le nouveau contexte du monde des ENR.

- par la préparation de POwR EARTH SUMMIT, prévu à Paris pour l’hiver 2024, un évènement international majeur, rassemblant le monde des énergies renouvelables, conférenciers, acteurs économiques, porteurs de projets et décideurs.

POwR EARTH FOUNDATION prend la forme d’un fonds de dotation. Les fondateurs et dirigeants de POwR GROUP sont personnellement impliqués. Jean-Charles Drouvin, CEO de POwR GROUP assure la présidence. Jean-Christophe Vigouroux, président de FIMAVI, actionnaire de référence du groupe, en est le président d’honneur.”