Green Genius/RGREEN INVEST : accord de 42M€ pour la construction d’un parc solaire de 65,7MW en Lituanie

Green Genius, société spécialisée dans les énergies renouvelables, opérant sur 8 marchés européens, et RGREEN INVEST, société de gestion française indépendante, ont conclu un accord financier pour la construction de huit projets photovoltaïques en Lituanie, d’une capacité totale de 65,7 MW. La transaction sera réalisée par le biais du fonds de dette sénior court-terme INFRABRIDGE III de RGREEN INVEST.

Les deux sociétés Green Genius et RGREEN INVEST partagent un engagement fort en faveur du développement durable. « La transition verte requiert de la part des fournisseurs de capitaux, des compétences techniques et financières spécifiques dans le domaine des énergies renouvelables. C’est pour cette raison que nous sommes ravis de ce partenariat. Ce financement de RGREEN INVEST nous permet d’apporter à la Lituanie une capacité de production verte et indépendante supplémentaire », déclare Rokas Bancevičius, CFO de Green Genius. « Face à la nécessité de réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations d’énergie, il est crucial de trouver des alternatives viables à notre mix énergétique à forte intensité de carbone. », souligne Nicolas Rochon, CEO de RGREEN INVEST. « Avec des durées de développement de plus en plus courtes et une rentabilité accrue, les énergies renouvelables sont une solution pour décarboner notre réseau européen interconnecté et accroître l’indépendance énergétique sur l’ensemble du continent ». La fin des travaux de construction des centrales solaires en Lituanie est prévue pour 2024. La quantité d’énergie verte produite est estimée à 82 400 MWh par an et permettra d’économiser plus de 34 600 tonnes de CO 2 , selon la méthode de calcul de Green Genius. Ces parcs fourniront de l’électricité verte aux professionnels du secteur.