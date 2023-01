Lhoist envisage dâ€™implanter 80 MW de solaire sur ses sites franÃ§ais

Le groupe Lhoist est l’un des leaders mondiaux de la production de chaux, chaux dolomitique et autres minéraux. Basé en Belgique, le groupe compte 6 400 employés et réalise un chiffre d’affaires de 2,2 Mrd€. En France, le groupe Lhoist dispose de 12 sites de production de chaux. Le groupe a de fortes ambitions de décarbonation et a d’ores et déjà engagé des investissements importants dans ses usines françaises. Le groupe a pour objectif de réduire l’ensemble de ses émissions de CO2 de 50% entre 2018 et 2030. Leur stratégie passe, entre autres, par la transition vers des sources d’électricité renouvelables avec au programme plus de 80MW produits par panneaux solaires sur les sites français. Un soupçon de photovoltaïque dans un plan massif de décarbonation de l’activité !