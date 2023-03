POwR fera le show lors du salon Be Positive de Lyon

Le marché du solaire fait des étincelles partout en Europe. Le distributeur POwR se mettra au diapason et proposera un feu d’artifice d’animations lors du salon Be Positive de Lyon du 21 au 23 mars prochain. Au programme, des ateliers de montage du système de fixation pour grandes toitures plates ESDEC FLAT FIXE WAVE ou du système de fixation au sol ULTRAGROUND. « Nous allons aussi annoncer, en avant- première la sortie de deux nouveaux produits à savoir un système de fixation pour toiture plate fabriqué en France et un nouveau module du fabricant TRINA SOLAR, le TSM-NEG9RC.27 BIVERRE équipé de CELLULE BIFACIAL NTYPE » précise Benoît Pecher, commercial Grands Comptes. Cerise sur le gâteau : un SHOW BMX réalisé sur un module BIVERRE BIFACIAL et par le quadruple champion du monde de la discipline Alexandre Jumelin. De quoi tester la résistance des modules mais aussi la virtuosité de l’artiste…Sans oublier la soirée festive sur STAND organisée par POwR / GSE INTEGRATION / TRINA SOLAR. Vivement Be Positive !

