Asturienne Ã©quipe sa nouvelle agence de Croissy-Beaubourg (77) de panneaux photovoltaÃ¯ques

C’est une première pour une enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. À l’occasion de la création d’un nouveau point de vente en Seine-et-Marne, Asturienne a pris le parti d’installer des panneaux photovoltaïques en toiture, avec un objectif d’autoconsommation.

Engagée, comme l’ensemble des enseignes de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, dans une démarche volontaire d’éco-responsabilité et dans une stratégie de sobriété globale, Asturienne franchit un cap essentiel avec la première installation de panneaux photovoltaïques sur l’une de ses agences. Les prémices d’un plan plus large qui s’étalera sur les prochaines années. La première agence équipée est celle de Croissy-Beaubourg ouverte le 6 mars. Ce point de vente présente l’avantage d’être totalement neuf et donc performant énergétiquement. L’ajout de panneaux photovoltaïques est ici un plus qui permet de produire 40 % du besoin énergétique du site. La centrale d’une puissance de 110 kWc (kilowatt-crête) représente 900 m² de panneaux solaires disposés en toiture et permet de produire 95 MWh annuellement. Cette installation est la première d’une série qui va concerner aussi bien de nouvelles agences que des agences déjà existantes avec, notamment, la pose d’ombrières de parking ou de stockage.