15 mars 2023 – DeuxiÃ¨me Ã©dition de la ConfÃ©rence Nationale de lâ€™HydrogÃ¨ne Renouvelable

L’Institut Orygeen et la Plateforme Verte organisent la deuxième édition de la Conférence Nationale de l’Hydrogène Renouvelable – H2 Entreprises au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, à Paris Bercy, exclusivement en présentiel. Placé sous le Haut Patronage des ministères de l’Économie et de la Transition écologique, l’événement est organisé en partenariat avec l’ADEME et France Hydrogène.

L’hydrogène renouvelable au cœur de l’actualité

En France, la stratégie nationale de développement prévoit 9 milliards d’euros de soutien financier à la filière d’ici à 2030 pour faire de la France un leader de l’hydrogène renouvelable.

L’hydrogène est un levier essentiel de la transition énergétique, son déploiement opérationnel se multiplie sur l’ensemble des territoires. Il est utilisé comme matière première, carburant, source d’électricité, vecteur de stockage ou en remplacement du gaz naturel et offre une alternative durable et compétitive dans de nombreux secteurs dont ceux des transports ou encore de l’industrie.

Des questions économiques et de sécurité, des enjeux pour les territoires

L’hydrogène renouvelable devient progressivement compétitif et donc intéressant pour les entreprises souhaitant l’intégrer dans leur stratégie d’approvisionnement énergétique. On constate une baisse du prix des électrolyseurs ainsi qu’une diminution du coût des énergies renouvelables.

Une conférence pour s’informer et échanger avec des entreprises engagées

La conférence H2 Entreprises a pour but d’informer les entreprises sur l’hydrogène vert, vecteur énergétique durable, sur ses usages et l’ensemble de sa chaîne de valeur (production, stockage et distribution) avec les interventions d’entreprises, d’experts de l’hydrogène et de représentants d’administrations centrales et territoriales.

Les sujets abordés :

Quelle stratégie nationale pour l’hydrogène décarboné ?

Quels sont les premiers projets en France ?

Comment développer les synergies territoriales ?

Comment financer le développement rapide de l’hydrogène renouvelable et accélérer sa compétitivité ?

Quelles réponses aux enjeux d’accessibilité de l’hydrogène renouvelable ?

L’hydrogène, les transports et la mobilité.

Quels sont les gros projets industriels impliqués dans cette transition ?

Intervenants :

Michel Delpon (président du Club Vision Hydrogène), Jose Noldin (PDG de GravitHY), Mikaa Mered (enseignant à HEC – Sciences Po), François Paquet (directeur de l’impact à la Renewable Hydrogen Coalition), David Marchal (directeur exécutif adjoint de l’expertise et des programmes à l’ADEME), Hanane El Hamraoui (membre du conseil d’administration chez HDF ENERGY), Emmanuel Duez (fondatrice de The Boson Project), Philippe Boucly, (président de France Hydrogène), Bertrand Wall, (Climate and Energy Manager chez Borealis), Audrey Miclard, (directrice Développement Durable de Kiloutou).

Cette conférence sera animée par Nathalie croisé (journaliste).

Les partenaires engagés : Hysetco, HDF Energy, C3D, OTRE, Renewable Hydrogen Coalition, l’ADEME.