Le parrainage de lâ€™ATP par LONGi se poursuit avec la prestigieuse Laver Cup Ã  Berlin

En tant que partenaire et sponsor de l’ATP Tour dans les domaines de l’énergie solaire et de l’hydrogène, LONGi parraine la septième édition de la Laver Cup à Berlin qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2024. Pour un tennis plus vert !

Cette année, le champion de Wimbledon et de Roland-Garros, Carlos Alcaraz, concourra aux côtés du finaliste des Internationaux d’Australie, Daniil Medvedev, et de l’Allemand Alexander Zverev au sein de l’équipe européenne, dirigée par Bjorn Borg, alors qu’ils tenteront de reconquérir le trophée à domicile. L’équipe Monde est composée du capitaine John McEnroe et de son équipe composée de Taylor Fritz, Ben Shelton et d’autres pour défendre le titre de la Laver Cup. Dans le cadre de ses activités de parrainage de l’ATP, LONGi profitera à nouveau de l’occasion pour promouvoir des mesures de durabilité dans les événements sportifs dans le cadre de son initiative Plan G-E-T.

L’engagement de l’ATP Tour en faveur du développement durable correspond à la contribution de LONGi à un monde sportif plus vert

Depuis que LONGi a rejoint l’ATP en tant que partenaire solaire et hydrogène en 2023, le tournoi a fait de grands pas en avant en matière de durabilité. En juillet 2024, elle a publié son premier rapport sur le développement durable, qui examine en profondeur l’engagement continu de l’ATP en faveur de la durabilité par le biais du programme ATP Serves. Dans ce rapport, l’ATP aborde son impact climatique, donne un aperçu des principales initiatives mises en œuvre à ce jour et donne un aperçu des actions futures pour faire face à son impact climatique. Parmi les points forts, citons des informations sur le développement de l’application ATP Carbon Tracker, les objectifs d’émissions de l’ATP pour 2030 et 2024 dans le cadre du programme des Nations Unies sur le sport au service de l’action climatique, et des initiatives axées sur les fans pour accroître la sensibilisation et la participation aux efforts de durabilité, entre autres.

Commentant le parrainage de l’ATP par LONGi, Ali Salman, responsable ESG chez LONGi Solar DG en Europe, a déclaré : « La décarbonisation des événements sportifs est un défi et une responsabilité clés, car ils représentent environ un pour cent des émissions mondiales. Bien que les principales sources d’émissions soient les déplacements et les transports, la consommation d’énergie, la construction et la gestion des déchets, il convient également de noter que la plupart des émissions se trouvent dans les émissions de portée 3. Il s’agit notamment de toutes les émissions indirectes provenant de sources qu’une entreprise ne possède pas ou ne contrôle pas. Dans les événements sportifs, ils représentent souvent près de 90 % de l’empreinte carbone totale. Alors que LONGi et l’ATP s’alignent sur leur mission de rendre les événements sportifs plus durables, nous applaudissons l’introduction par l’ATP d’un rapport sur le développement durable et les mesures connexes. Ils représentent un pas significatif vers un avenir sportif plus vert dans le tennis. Dans le cadre de son parrainage de l’ATP, LONGi se concentre davantage sur l’initiative « Plan G-E-T », qui est un programme « Green Energy Tours » conçu pour promouvoir l’importance de la durabilité et de la neutralité carbone dans le sport. PLAN GET se concentre sur la création d’un mode de vie sportif plus vert et à faible émission de carbone en intégrant des solutions d’énergie propre dans les tournois de tennis et en encourageant les fans et les participants à contribuer à la protection de l’environnement.

Le tennis déjà durement touché par la crise climatique

L’impact du changement climatique sur le tennis se fait déjà sentir. La hausse des températures mondiales, les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et les conditions météorologiques imprévisibles rendent plus difficile le maintien de conditions de jeu constantes. L’Open d’Australie, par exemple, a connu plusieurs cas de chaleur extrême, avec des joueurs s’effondrant en raison des températures élevées. Au cours des dernières années, les températures ont grimpé à plus de 40 °C (104 °F), repoussant les limites de l’endurance des joueurs et soulevant des inquiétudes quant à leur sécurité. En réponse à la crise climatique croissante, il est impératif que le tennis non seulement s’adapte, mais qu’il soit à l’avant-garde de la réduction de son impact environnemental. Les tournois doivent adopter une approche globale de la durabilité, qu’il s’agisse de réduire la consommation d’énergie et les déchets ou de repenser la façon dont les fans, les athlètes et les officiels se rendent aux événements.