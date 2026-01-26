Droit d’accÃ¨s au rÃ©seau Ã©lectrique : jusqu’Ã  quand la France violera-t-elle le droit europÃ©en ?

Alors que la prÃ©sidente de la Commission de RÃ©gulation de l’Energie (CRE) salue les progrÃ¨s des Ã©nergies renouvelables en Europe, la France poursuit une politique d’obstruction systÃ©matique au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelablesÂ (EnR), en violation flagrante des obligations communautaires. Cette stratÃ©gie, qu’elle soit dÃ©libÃ©rÃ©e ou non, coÃ»tera cher et va Ã l’encontre de des intÃ©rÃªts Ã©conomiques et des objectifs climatiques. Un refus systÃ©matique aux lourdes consÃ©quencesÂ ! Analyse dÃ©taillÃ©e du Cabinet d’avocats Huglo-Lepage & AssociÃ©s.

Â«Â Enedis viole le droit europÃ©enÂ Â». Corinne Lepage, avocate ancienne ministre de lâ€™Environnement pÃ¨se ses mots et Ã©taye son assertion. Â«Â La technique est simple : Enedis refuse systÃ©matiquement les nouveaux raccordements des collectivitÃ©s, particuliers et petites entreprises, invoquant la saturation des postes sources. Les demandeurs sont renvoyÃ©s Ã 2028 ou 2029, tandis que les capacitÃ©s disponibles sont rÃ©servÃ©es Ã de gros projets hypothÃ©tiques dont on ignore mÃªme s’ils verront le jourÂ Â». Ce refus frappe mÃªme des installations dÃ©jÃ rÃ©alisÃ©es, rendant leur production impossible et crÃ©ant des prÃ©judices considÃ©rables qui devront Ãªtre indemnisÃ©s. Les investissements sont gelÃ©s, les projets locaux de transition Ã©nergÃ©tique paralysÃ©s, et des acteurs Ã©conomiques se retrouvent dans des situations financiÃ¨res critiques. Pendant ce temps, la France accumule du retard sur ses objectifs de dÃ©veloppement des EnR.

Un arsenal juridique europÃ©en mÃ©connu

La directive (UE) 2019/944 du paquet “Ã‰nergie propre” consacre le droit d’accÃ¨s des tiers au rÃ©seau de distribution. Son article 34 impose aux Ã‰tats membres un systÃ¨me d’accÃ¨s fondÃ© sur des tarifs publiÃ©s, applicables Ã tous les clients Ã©ligibles, y compris les sites de production. Les refus doivent Ãªtre objectivement justifiÃ©s selon des critÃ¨res techniques, Ã©conomiques ou de sÃ©curitÃ© clairement dÃ©finis. Les articles 12, 13 et 16 garantissent aux clients actifs et communautÃ©s Ã©nergÃ©tiques citoyennes des redevances transparentes, non discriminatoires et reflÃ©tant les coÃ»ts rÃ©els, afin qu’ils contribuent de maniÃ¨re adÃ©quate et Ã©quilibrÃ©e au coÃ»t global du systÃ¨me. L’article 12 prÃ©voit Ã©galement des rÃ¨gles de prioritÃ© de dispatching pour les ENR, tandis que les organismes de distribution doivent suivre des procÃ©dures transparentes et non discriminatoires tout en garantissant leur indÃ©pendance. Le RÃ¨glement (UE) 2019/943 sur le marchÃ© intÃ©rieur de l’Ã©lectricitÃ© complÃ¨te ce dispositif en imposant des obligations de transparence et de non-discrimination dans l’accÃ¨s aux rÃ©seaux, avec des mÃ©canismes de rÃ¨glement des diffÃ©rends.

Une jurisprudence europÃ©enne protectrice

La Cour de justice europÃ©enne a systÃ©matiquement sanctionnÃ© ces manquements. Elle rappelle que les exceptions au droit d’accÃ¨s sont d’interprÃ©tation stricte (CJUE, 11 novembre 2015, C-117/14, Nisipeanu) et que les Ã‰tats ne peuvent imposer de restrictions disproportionnÃ©es au raccordement des ENR (CJUE, 1er juillet 2014, C-573/12, Ã…lands Vindkraft). Elle affirme surtout la prioritÃ© donnÃ©e aux ENR : “les Ã‰tats membres prÃ©voient soit un accÃ¨s prioritaire, soit un accÃ¨s garanti au rÃ©seau pour l’Ã©lectricitÃ© produite Ã partir de sources d’Ã©nergie renouvelables” et “les gestionnaires de rÃ©seau de transport donnent la prioritÃ© Ã celles qui utilisent des sources d’Ã©nergie renouvelables, dans la mesure oÃ¹ la gestion en toute sÃ©curitÃ© du rÃ©seau national d’Ã©lectricitÃ© le permet et sur la base de critÃ¨res transparents et non discriminatoires” (CJUE, C-580/21, EEW Energy). Ce texte consacre une prioritÃ© d’accÃ¨s pour les installations renouvelables, sous rÃ©serve de la sÃ©curitÃ© du rÃ©seau.

Un cadre national tout aussi protecteur

Le Code de l’Ã©nergie reprend ces principes. L’article L342-1 pose le droit gÃ©nÃ©ral au raccordement en prÃ©cisant que “le raccordement d’un utilisateur aux rÃ©seaux publics comprend, selon le cas, de maniÃ¨re combinÃ©e ou sÃ©parÃ©e, la crÃ©ation d’ouvrages d’extension, la crÃ©ation d’ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des rÃ©seaux existants.” L’article L111-93 encadre strictement les refus : ils doivent Ãªtre motivÃ©s, notifiÃ©s au demandeur et Ã la CRE, et fondÃ©s uniquement sur “des impÃ©ratifs liÃ©s au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant Ã la sÃ©curitÃ© et la sÃ»retÃ© des rÃ©seaux, et Ã la qualitÃ© de leur fonctionnement.” Ces critÃ¨res doivent Ãªtre publiÃ©s, garantissant ainsi la transparence.

Une jurisprudence administrative vigilante

Le Conseil d’Ã‰tat veille Ã l’application rigoureuse de ces dispositions. Il a annulÃ© partiellement une dÃ©libÃ©ration de la CRE pour mÃ©connaissance du principe d’Ã©galitÃ© d’accÃ¨s au rÃ©seau et affirmÃ© l’exigence d’un contrÃ´le strict des motifs de refus de raccordement (29 dÃ©cembre 2017, nÂ°398445, SociÃ©tÃ© Enercoop). Il a Ã©galement rappelÃ© qu’Enedis est soumise Ã une obligation de rÃ©sultat sur les dÃ©lais de raccordement, prÃ©cisant que des dÃ©lais excessifs peuvent constituer un refus dÃ©guisÃ© (10 juillet 2020, nÂ°428178).

Une violation systÃ©matique inacceptable

Pourtant, les refus se multiplient dans de trÃ¨s nombreux dÃ©partements pour des motifs non prÃ©cisÃ©s, sinon une prÃ©tendue impossibilitÃ© technique liÃ©e Ã la rÃ©servation des capacitÃ©s pour d’autres projets. Â«Â C’est prÃ©cisÃ©ment lÃ que le bÃ¢t blesse : Enedis ne prÃ©cise ni l’identitÃ© de ces projets, ni leurs dÃ©lais de rÃ©alisation, ni surtout le respect de la prioritÃ© ENR â€“ qui manifestement n’est pas respectÃ©e. Cette situation Ã©minemment prÃ©judiciable est juridiquement contestable, tant au niveau europÃ©en que national. Elle expose la France Ã des contentieux coÃ»teux et Ã des condamnations par la Cour de justice europÃ©enneÂ Â» souligne le cabinet Huglo-Lepage & AssociÃ©s.

Trois pistes d’Ã©volution urgentes dont lâ€™autoconsommation collective

Mais si le problÃ¨me Ã©tait rÃ©ellement technique et financier, d’autres solutions existent et doivent Ãªtre explorÃ©es. PremiÃ¨rement, l’article 12Â§5 de la directive permet aux Ã‰tats de donner aux communautÃ©s Ã©nergÃ©tiques citoyennes “le droit de gÃ©rer des rÃ©seaux de distribution dans la zone oÃ¹ elles sont actives.” Ã‰tendre ce droit aux boucles d’autoconsommation collective, aujourd’hui interdit sauf rares exceptions (aÃ©roports), gÃ©nÃ©raliserait un systÃ¨me vertueux de rÃ©seaux locaux. DeuxiÃ¨mement, pourquoi ne pas Ã©tendre le service public local de distribution d’Ã©lectricitÃ© Ã toutes les collectivitÃ©s territoriales qui le souhaitent ? Quelques villes privilÃ©giÃ©es, exclues historiquement de la nationalisation de 1946, disposent dÃ©jÃ de leur propre rÃ©seau et dÃ©veloppent librement les ENR. Cette inÃ©galitÃ© territoriale n’a plus lieu d’Ãªtre. Enfin, si cette politique d’Enedis est nationale et non ponctuelle, elle rÃ©vÃ¨lerait un choix politique plutÃ´t qu’une contrainte technique, soulevant alors la question du respect de l’exigence d’indÃ©pendance des autoritÃ©s de distribution imposÃ©e par le droit europÃ©en. Ce dossier appelle une Ã©volution majeure dans les annÃ©es Ã venir.