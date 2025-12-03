POwR Connect fournit Ã  Energies de Loire une batterie C&I Huawei de 215 kWh

POwR Connect annonce la fourniture et la mise en service dâ€™une batterie HUAWEI commerciale & industrielle (C&I) au siÃ¨ge dâ€™Energies de Loire. Cette installation marque une Ã©tape clÃ© pour les deux entreprises et illustre lâ€™essor du stockage Ã©nergÃ©tique sur le marchÃ© photovoltaÃ¯que franÃ§ais. Un projet stratÃ©gique pour Energies de LoireÂ !

Acteur reconnu du photovoltaÃ¯que en Pays de la Loire, Energies de Loire franchit une nouvelle Ã©tape en intÃ©grant une solution de stockage haute capacitÃ© Ã son infrastructure. Cette batterie permettra Ã lâ€™entreprise dâ€™optimiser son autoconsommation, de gÃ©rer intelligemment ses flux Ã©nergÃ©tiques, de sÃ©curiser son rÃ©seau interne, et dâ€™anticiper les Ã©volutions du marchÃ© Ã©nergÃ©tique.

POwR Connect : un rÃ´le central

POwR Connect a aidÃ© les Ã©quipes techniques de ENERGIES DE LOIRE sur lâ€™Ã©tude, le dimensionnement et lâ€™intÃ©gration complÃ¨te de la batterie Huawei LUNA 215 kWh, une solution robuste, sÃ©curisÃ©e et entiÃ¨rement pilotable.

Cette technologie apporte une forte modularitÃ©, un niveau Ã©levÃ© de performance et une compatibilitÃ© parfaite avec les environnements C&I. “Nous sommes fiers dâ€™accompagner notre partenaire historique, Energies de Loire, sur ce projet emblÃ©matique. Le stockage devient un pilier essentiel du photovoltaÃ¯que. Cette installation dÃ©montre notre capacitÃ© Ã dÃ©ployer rapidement des solutions fiables, Ã©volutives et parfaitement adaptÃ©es aux besoins du marchÃ©“, explique BenoÃ®t PÃªcher, Responsable Grands Comptes chez POwR Connect.

Huawei : un fournisseur technologique de rÃ©fÃ©rence

Partenaire technologique du projet, Huawei fournit la batterie LUNA 215 kWh, issue de sa gamme de solutions de stockage intelligent destinÃ©es aux sites industriels et commerciaux. La solution offre des garanties Ã©levÃ©es en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©, de monitoring et dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique.

Vers une nouvelle phase pour le marchÃ© PV + stockage

Ce projet symbolise le dÃ©but dâ€™un dÃ©ploiement massif de solutions de stockage sur le marchÃ© franÃ§ais. Lâ€™association dâ€™un installateur visionnaire (Energies de Loire), dâ€™un expert du stockage (POwR Connect) et dâ€™un fournisseur de rÃ©fÃ©rence (Huawei) reprÃ©sente un modÃ¨le de collaboration pour accompagner la transition Ã©nergÃ©tique dans les entreprises.