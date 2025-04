POwR Connect et Tongwei Solar ont officiellement scellÃ© un partenariat de 150 MW !

POwR Connect, acteur incontournable de la distribution de solutions photovoltaïques, annonce l’extension de son catalogue avec l’intégration des modules solaires TONGWEI, un leader mondial de l’industrie photovoltaïque.

POwR Connect enrichit son catalogue avec les modules photovoltaïque de TONGWEI. Cette nouvelle collaboration permet à POwR Connect de renforcer son engagement à fournir des solutions toujours plus performantes, durables et adaptées aux exigences du marché. Cette alliance stratégique marque une nouvelle étape dans le développement des énergies renouvelables et renforce la volonté de POwR Connect d’offrir à ses clients des solutions toujours plus performantes.

TONGWEI : une référence mondiale en photovoltaïque

Avec une capacité de production annuelle de 50 GW, une présence dans plus de 100 pays et un engagement fort en R&D et innovation, TONGWEI se positionne comme un acteur incontournable du secteur solaire. Ses modules photovoltaïques offrent un rendement élevé, une performance optimisée ainsi qu’une fiabilité certifiée grâce à des tests rigoureux. A cela s’ajoutent une durabilité accrue, même dans des conditions extrêmes, une production éco-responsable et un engagement vers la neutralité carbone. L’ajout des modules TONGWEI à son catalogue permet à POwR Connect de proposer à ses clients des solutions photovoltaïques encore plus variées et performantes.