REDEN inaugure sa premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que en Italie sur une ancienne poudriÃ¨r

De friche industrielle à moteur d’énergie verte, Codroipo accueille aujourd’hui une centrale solaire de 23,5 MW permettant d’alimenter 11 000 foyers en électricité et d’éviter l’émission de 22 000 tonnes de CO₂ par an. Visite de la centrale !

Consacré autrefois à la production de munitions, la poudrière de Mangiarotti à Codroipo, en Frioul-Vénétie, connaît dorénavant une nouvelle vie grâce à REDEN, qui l’a transformée en site de production d’énergie renouvelable. Une première centrale photovoltaïque en Italie, illustrant la volonté du groupe lot-et-garonnais de revaloriser des sites industriels en leur offrant un avenir plus durable. Avec une capacité installée de 23,5 MWc, cette nouvelle installation solaire produit de l’électricité verte couvrant les besoins de 11 000 foyers, tout en évitant l’émission de 22 000 tonnes de CO₂ par an, soit l’équivalent du retrait de plus de 10 000 voitures thermiques de la circulation.

Un site historique réhabilité pour un avenir durable

L’ancien site de production de munitions, longtemps laissé à l’abandon, a fait l’objet d’une réhabilitation complète menée par REDEN. Au-delà de l’installation de panneaux photovoltaïques, de nombreuses actions ont été entreprises pour préserver l’environnement et valoriser le patrimoine historique, parmi lesquelles : la plantation d’arbustes de haute et moyenne taille en périphérie pour limiter l’impact visuel ; la restauration d’éléments historiques tels que le portail d’entrée, la fontaine et la statue de Sainte Barbara, en hommage au passé historique du site ; et l’installation de panneaux pédagogiques pour préserver la mémoire du lieu. « Ces initiatives, menées en étroite collaboration avec la municipalité de Codroipo, permettent non seulement de redonner de la valeur à un site longtemps délaissé, mais aussi de contribuer à une transition énergétique nécessaire », a déclaré Luca CRISI, Country Manager de REDEN en Italie. « Nous sommes extrêmement fiers de cette première réalisation italienne, qui illustre notre engagement à bâtir un avenir énergétique durable au service des territoires et de l’environnement. »

Un pas de plus dans la transition énergétique de l’Italie

Cette nouvelle centrale marque une avancée significative dans l’engagement de l’Italie en faveur des énergies renouvelables et du développement régional.

« La transition énergétique constitue un enjeu crucial, tout comme la responsabilité des décideurs politiques pour concilier la préservation de notre paysage avec la production d’énergie nécessaire à notre économie et notre quotidien », a souligné Guido Nardini, Maire de Codroipo. « Le débat englobe la question du stockage de l’énergie, ce qui place Codroipo au-devant des discussions nationales. Le projet qui a été initié sous la législature précédente, concernait un vaste terrain dégradé. Je suis heureux que sa reconversion ait permis de préserver le passé de Mangiarotti à travers la restauration de certaines structures et l’installation de panneaux d’information dédiés, tout en mettant le site au service de l’avenir. Je remercie ainsi les fonctionnaires municipaux et les citoyens qui ont contribué à ce projet aux côtés du secteur privé pour reconstituer l’histoire du site. »