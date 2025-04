Observatoire des prix de l’électricité : des prix à zéro en journée en mars, reflet d’un désajustement entre offre et demande

Storio Energy, pionnier du stockage d’énergie en BtoB, publie son observatoire mensuel des prix de l’électricité sur le marché spot (day-ahead) français. Le mois de mars 2025 confirme des tendances déjà perceptibles depuis le début d’année : l’accentuation du déséquilibre offre/demande en milieu de journée, et l’écart croissant entre les heures pleines et creuses. Explications !

Sur l’ensemble du mois de mars, les prix de l’électricité observés à 12h sont en moyenne trois fois inférieurs à ceux relevés à 19h, confirmant l’enracinement des prix bas en milieu de journée. Cette dynamique s’accompagne de l’apparition, en fin de mois, des premiers épisodes de prix négatifs. Si ces niveaux ont un impact limité pour les consommateurs finaux, à savoir un prix de -5€/MWh n’étant pas fondamentalement plus incitatif qu’un prix de +5€/MWh, ils obligent en revanche certains producteurs à écrêter leur production. “Le phénomène est particulièrement visible sur les plages horaires entre 11h et 17h, où les prix de gros de l’électricité ont atteint un niveau nul à plusieurs reprises. Le 31 mars, les prix sont restés à zéro pendant six heures consécutives. Cette situation traduit un excès d’offre, souvent lié à une production solaire soutenue et une demande modérée ” précise Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy.

« Investir dans des solutions de flexibilité tels que le stockage par batterie »

Les pointes de prix en début de matinée et en soirée demeurent par ailleurs bien marquées. Elles sont en partie soutenues par la production à base de gaz, qui, bien que représentant environ 5 % du mix électrique français, joue fréquemment un rôle de référence dans la formation du prix marginal lors des pics de consommation. Dans ce contexte, le prix maximal moyen enregistré sur une heure au cours du mois de mars atteint 155€/MWh. La mesure de l’écart de prix journalier, ou spread, permet de quantifier la volatilité accrue du marché. Sur le premier trimestre 2025, cet écart atteint en moyenne 96€/MWh, soit une hausse de 71 % par rapport à la même période en 2024. Même en tenant compte de l’augmentation des prix moyens sur la période (+59 %), l’indicateur de spread relatif, qui rapporte l’écart à la moyenne des prix, reste en progression, avec une hausse de 8 %. “Ces observations illustrent l’intérêt pour les gros consommateurs d’électricité, directement exposés à la variabilité horaire des prix de l’électricité, d’investir dans des solutions de flexibilité tels que le stockage par batterie, en particulier dans la conjoncture actuelle avec la fin de l’ARENH qui supprime le bouclier protecteur dont bénéficiait les gros consommateurs jusqu’à aujourd’hui » conclut Jean-Yves Stéphan.

