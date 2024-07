POwR Connect et Sinovoltaics : une alliance stratÃ©gique pour l’excellence en photovoltaÃ¯que

POwR Connect, une filiale de POwR Group, est fier d’annoncer une nouvelle collaboration stratégique avec Sinovoltaics, leader mondial en matière d’assurance qualité et de conformité technique pour les projets photovoltaïques. Cette alliance vise à renforcer notre engagement envers la qualité, la fiabilité et l’innovation dans le domaine du photovoltaïque.

La collaboration entre POwR Connect et Sinovoltaics s’articule autour de plusieurs axes clés pour garantir l’excellence des produits. L’inspection avant expédition garantit ainsi que chaque module répond aux normes de qualité les plus strictes grâce à des inspections minutieuses. L’analyse à 100% des panneaux par électroluminescence (EL) est effective grâce à l’tilisation du logiciel de Sinovoltaics piloté par l’intelligence artificielle pour détecter les moindres défauts tels que micro-fissures, défauts de soudure ou cellule endommagée, assurant ainsi une performance optimale des modules avant expédition. Parmi les autres axes, on peut noter le suivi continu des processus de fabrication pour identifier et corriger rapidement toute déviation de qualité, la supervision de l’emballage et du chargement pour s’assurer que les modules sont correctement emballés et chargés pour un transport sécurisé ou encore le scoring de bankabilité pour lequel Sinovoltaics utilise la méthode Altman Z offrant ainsi une évaluation de la qualité financière des partenaires. Sans oublier la possibilité donnée par Sinovoltaics de réaliser des audits de traçabilité de la supply chain, garantissant ainsi la transparence de l’origine de nos produits, ainsi que le respect des normes sociales. “En choisissant Sinovoltaics pour ce partenariat, POwR Connect démontre sa volonté de fournir la meilleure qualité à ses clients. À travers notre logiciel d’analyse des images d’électroluminescence (EL), les panneaux solaires de POwR Connect sont dorénavant garantis sans défaut avant expédition. » a affirmé Arthur Claire, Directeur Technique de Sinovoltaics. “Nous sommes impatients de contribuer au succès des projets de POwR Connect et de renforcer notre engagement envers l’excellence.”

Une démarche qualité unique

POwR Connect est l’un des rares distributeurs à intégrer une démarche qualité aussi rigoureuse. Alors que ces contrôles de qualité sont généralement réservés aux grandes centrales au sol, avec des investissements lourds et des exigences strictes des banques, POwR Connect offre désormais le même degré de qualité et de sécurité à tous ses clients, indépendamment de la taille de leur projet.

Cette approche unique permet aux clients de bénéficier des mêmes standards élevés, minimisant les risques et maximisant la performance de leurs installations photovoltaïques. Pourquoi cette collaboration est-elle importante ? Cette initiative illustre l’engagement de POwR Connect à éliminer les risques et à garantir un retour sur investissement pour les clients. En travaillant avec Sinovoltaics, POwR Connect bénéficie d’une expertise reconnue en matière d’audit et de contrôle qualité, ce qui permet d’améliorer encore la fiabilité et la durabilité des produits. Les avantages pour les clients sont légions.

Qualité Garantie : Modules conformes aux normes les plus élevées.

Sécurité et Fiabilité : Réduction des risques grâce à une surveillance rigoureuse de la production et de l’emballage.

Transparence Totale : Communication claire et rapports détaillés à chaque étape du processus.

“Nous sommes convaincus que cette collaboration avec Sinovoltaics renforcera notre position de leader sur le marché du photovoltaïque en fournissant des produits de la plus haute qualité à nos clients,” a déclaré Aurélien

Capron, Directeur des achats POwR Connect. “Cette alliance stratégique est une étape importante dans notre mission de fournir des solutions énergétiques propres et durables.”