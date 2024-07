Partenariat Noriap – TSE : Un premier contrat pour une ombriÃ¨re de culture signÃ©e chez un agriculteur des Hauts-de-France

Première concrétisation entre Noriap et TSE, un contrat vient d’être signé pour l’installation d’ombrières de culture dans une exploitation située dans la Somme. Pour l’agriculteur, cette installation permettra de relever les défis du changement climatique grâce à la production d’électricité verte et de générer un complément de revenu. Noriap et TSE, un partenariat gagnant-gagnant pour développer des projets agrivoltaïques !

Noriap et TSE viennent de signer un premier contrat issu de leur partenariat établi en avril dernier. Ce projet porte sur l’installation d’ombrières de culture équipées de trackers d’une puissance de 8,19 MWc, sur une exploitation agricole dans la Somme (Hauts-de-France). L’agriculteur bénéficiaire, engagé dans une démarche d’adaptation et d’innovation, voit dans ce projet une opportunité de faire évoluer son métier. Grâce à cette installation dotée d’un pilotage intelligent s’adaptant aux besoins des cultures, il pourra mieux relever les défis actuels du secteur agricole en adaptant sa parcelle aux effets du changement climatique, tout en produisant de l’électricité verte pour son territoire et en bénéficiant d’un complément de revenu. « Nous sommes ravis de cette signature pour un projet d’ombrière de culture, déclare Timothée Maman, animateur énergie chez Noriap. Les équipes sont fières de travailler sur de nouveaux projets territoriaux, qui contribuent à la sécurisation du revenu des adhérents, et qui répondent aux grands enjeux à venir face au réchauffement climatique. Nous sommes toujours disponibles pour étudier individuellement chaque cas de figure et proposer les solutions les plus adaptées. C’est un excellent début pour notre partenariat avec TSE, grâce au travail conjoint des adhérents et des équipes terrain. »

Répondre aux enjeux du réchauffement climatique

Noriap et TSE se sont engagés à renforcer leurs liens avec ce partenariat pour accompagner le développement de projets agrivoltaïques sur le territoire de la coopérative. L’objectif est de soutenir les agriculteurs dans leur démarche de transition agro-climatique : promouvoir auprès des adhérents de la coopérative l’installation d’ombrières agrivoltaïques, offrant ainsi des solutions durables et innovantes aux agriculteurs de la région. « Nous félicitons chaleureusement les équipes de Noriap et de TSE pour leur engagement et leur travail exceptionnel dans la mise en œuvre de cette première signature, ajoute Rayan Balhawan, directeur régional nord chez TSE. Nous sommes honorés de collaborer avec le Groupe Noriap sur ce projet ambitieux d’ombrières de cultures. L’agrivoltaïsme est une solution innovante qui permet de conjuguer production agricole et production d’énergie renouvelable, répondant ainsi aux défis du changement climatique et à la sécurisation des revenus agricoles. TSE s’engage à fournir une expertise technique et un accompagnement personnalisé pour chaque projet, afin de maximiser les bénéfices pour les agriculteurs. Ce partenariat avec Noriap est un pas décisif vers une agriculture plus résiliente et durable. Ensemble, nous construisons un avenir plus vert et plus prospère. »

