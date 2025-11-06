POwR Connect enrichit sa partition produits avec les solutions de pilotage Ã©nergÃ©tique Symphonics

Acteur majeur de la distribution de solutions photovoltaÃ¯ques, POwR Connect annonce un nouveau partenariat avec Symphonics, expert du pilotage intelligent de lâ€™Ã©nergie. Cette collaboration marque une Ã©tape supplÃ©mentaire dans lâ€™engagement de POwR Connect Ã proposer Ã ses partenaires installateurs des solutions toujours plus performantes, intÃ©grÃ©es et centrÃ©es sur la maÃ®trise Ã©nergÃ©tique. Sans aucun bÃ©molâ€¦

GrÃ¢ce Ã cette nouvelle offre, POwR Connect et Symphonics proposent aux installateurs une solution complÃ¨te qui associe production photovoltaÃ¯que, stockage et pilotage intelligent de la consommation. Lâ€™objectif est simple : rÃ©duire la facture Ã©nergÃ©tique des foyers en optimisant lâ€™usage de la batterie et des Ã©quipements Ã©lectriques au quotidien.

Une approche globale de la maÃ®trise Ã©nergÃ©tique

Le systÃ¨me analyse en continu la production solaire et la consommation domestique pour dÃ©cider du moment le plus pertinent pour consommer, stocker ou restituer lâ€™Ã©nergie. RÃ©sultat : une autoconsommation maximisÃ©e, une Ã©lectricitÃ© utilisÃ©e au meilleur moment, et une facture allÃ©gÃ©e sans perte de confort. Pour les installateurs, cette collaboration reprÃ©sente une valeur ajoutÃ©e immÃ©diate : proposer Ã leurs clients une solution concrÃ¨te et diffÃ©renciante, capable dâ€™allier production solaire, stockage et intelligence Ã©nergÃ©tique. POwR Connect continue ainsi dâ€™Ã©largir son catalogue avec des technologies qui soutiennent la croissance du marchÃ© photovoltaÃ¯que et la transition Ã©nergÃ©tique des foyers franÃ§ais.

Un webinaire pour dÃ©couvrir la solution

Afin dâ€™accompagner le lancement de cette nouvelle offre, POwR Connect organise un webinaire dÃ©diÃ© Ã la prÃ©sentation du partenariat avec Symphonics.

Au programme du Webinaire Symphonics du mercredi 12 novembre 2025 de 11h Ã 12h :

PrÃ©sentation complÃ¨te de la solution Symphonics : architecture, compatibilitÃ©s, innovations

IntÃ©gration et mise en valeur de lâ€™offre auprÃ¨s des clients finaux

Outils dâ€™accompagnement et de soutien commercial proposÃ©s par POwR Connect

Illustration Ã travers un cas concret dâ€™installation rÃ©sidentielle optimisÃ©e

Â

Lâ€™offre est disponible dÃ¨s Ã prÃ©sent.