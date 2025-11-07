Bertrand Moulaire, responsable France Fronius : “L’autoconsommation, ce n’est pas seulement stocker, c’est piloter”

À l’occasion d’EnerGaïa 2025, Fronius célèbre ses 80 ans et réaffirme sa vision d’un photovoltaïque durable, réparable et intelligent. Bertrand Moulaire, responsable France, revient sur l’ADN de la marque et ses solutions au service d’une vraie autonomie énergétique. Vous savez, “24 heures de soleil par jour”!

Plein Soleil : Quelle est la ligne directrice de votre entreprise depuis sa création ?

Bertrand Moulaire : Fronius est née juste après-guerre, en 1945 en Autriche. Dès les commencements, notre industrie était dédiée aux chargeurs de batterie. Au sein du cahier des charges, trois impératifs : durabilité, fiabilité et réparabilité. Depuis, notre ADN est resté le même. Au fil du temps, Fronius s’est diversifié autour de trois métiers : le soudage à l’arc, les chargeurs de batteries pour intralogistique et bien sûr le solaire, que nous développons depuis 1992. L’historique de la marque montre que chez nous, un onduleur n’est pas un consommable. C’est un équipement industriel réparable suivi par un réseau de 5 000 Fronius System Partners dans le monde, dont environ 150 en France.

« Devenir de vrais prosumers »

PS : Vous revendiquez un vrai “Made in Europe”. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

BM : Ce n’est pas qu’un slogan. Nos onduleurs sont fabriqués sur notre site de Sattledt, en Autriche, avec une majorité de composants européens. Nous avons réalisé des analyses de cycle de vie (ACV) complètes : matières premières, production avec énergies renouvelables, longévité, réparabilité et recyclabilité. Nous sommes certifiés ISO 14001, ISO 9001, et avons obtenu le label Gold Ecovadis en 2024. Nous travaillons aussi à la certification CyberVadis, car la sécurité des données est devenue un enjeu central : nos serveurs, situés en Europe, sont ISO 27001.

PS : Vos solutions d’autoconsommation semblent très évolutives…

BM : L’autoconsommation, ce n’est pas seulement stocker dans une batterie, c’est piloter sa consommation. Notre concept “24 heures de soleil” traduit bien cette idée : produire le jour, consommer intelligemment et, si besoin, stocker. Avec nos outils comme le Fronius Smart Meter et le OhmPilot, on peut piloter un ballon d’eau chaude, une pompe à chaleur, une borne de recharge (Wattpilot), ou une batterie (Fronius Reserva). Tout est orchestré par notre plateforme SolarWeb, gratuite et intuitive, qui permet de visualiser sa production, sa consommation, son taux d’autonomie et de simuler l’ajout d’équipements. Les onduleurs hybrides GEN4/GEN24Plus de puissance de 3 à 12kW et VERTO/VERTOPlus de puissance de 15kW à 33.3kW autorisent du stockage stationnaire de 6,3kWh à 63kWh. Ces solutions répondent au marché de l’autoconsommation collective par exemple. Les exploitants des centrales solaires équipées des onduleurs Fronius disposent de la solution idéale pour devenir de vrais « prosumers ».

« Anticiper les tarifs dynamiques »

PS : Vous évoquez aussi un changement de paradigme dans la gestion de l’énergie. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

BM : Pendant longtemps, on injectait tout sur le réseau et on était payé via le feed-in tariff. Mais les choses changent : les tarifs sont moins attractifs, les réseaux sont parfois saturés, et il devient plus rentable de consommer sa propre énergie. Nous avons donc développé l’outil Energy Cost Assistant, déjà déployé en Allemagne et au Benelux, qui anticipe les tarifs dynamiques. Il recharge automatiquement la batterie quand l’électricité est bon marché et la vide quand elle est chère. C’est une intelligence énergétique au service du consommateur et prête pour le marché français.

PS : Vous parlez de durabilité. Comment cela se traduit-il au quotidien ?

BM : D’abord par la réparabilité : nos produits sont conçus pour durer et être entretenus. Ensuite par une transparence totale sur leur impact environnemental. Et enfin par une cohérence industrielle : 100 % d’électricité verte utilisée, pas de fret aérien en Europe, emballages recyclables.

PS : Que découvrira-t-on sur votre stand à EnerGaïa 2025 ?

BM : Nous mettrons en avant notre gamme hybride GEN24Plus et VERTOPlus, avec leurs solutions de pilotage intelligent, de stockage Fronius RESERVA et de backup.

Fronius à Energaia : Hall A2, stand A10