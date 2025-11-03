Avec SCALLOG, ALLO SOLAR se rÃªve en Â« Amazon du PhotovoltaÃ¯que Â» !

BasÃ© dans lâ€™HÃ©rault et fort de plus de 200 000 clients, ALLO SOLAR affiche de fortes ambitions en France. Afin dâ€™optimiser la disponibilitÃ© et la distribution de ses kits solaires Ã monter soi-mÃªme, ALLO SOLAR sâ€™est dotÃ© en juin 2025 dâ€™une nouvelle plateforme logistique de 4 000 mÂ², oÃ¹ la solution robotique Â« Goods-to-Person Â» SCALLOG optimise les prÃ©parations des commandes de petites piÃ¨ces. 100 % automatisÃ©eÂ !

SpÃ©cialiste franÃ§ais du photovoltaÃ¯que pour les particuliers, TPE et PME, ALLO SOLAR sâ€™illustre par sa large gamme de rÃ©fÃ©rences, kits solaires prÃªts Ã poser, batteries et accessoires, et par sa dÃ©marche pÃ©dagogique et ses conseils, dÃ©ployÃ©s Ã la fois dans son nouveau show-room et sur son site internet, pour dÃ©mocratiser lâ€™autoconsommation solaire.

Â«Â DisponibilitÃ© des produits, rapiditÃ© dâ€™expÃ©dition et fluiditÃ© du parcours, du clic Ã la livraison Â»

PortÃ©e par sa forte croissance et son ambition de devenir Â« lâ€™Amazon du PhotovoltaÃ¯que Â», ALLO SOLAR vient de se doter en juin 2025 dâ€™un nouveau siÃ¨ge et dâ€™une nouvelle plateforme logistique 100% automatisÃ©e de 4000 mÂ², situÃ©s Ã Bessan. ConÃ§ue pour accroÃ®tre sa capacitÃ© de stockage et accÃ©lÃ©rer ses dÃ©lais de prÃ©paration de commandes, cette nouvelle plateforme sâ€™appuie sur une robotique logistique de pointe, notamment la solution Goods to Person. SCALLOG, pilotÃ©e par le WMS Speed de BK SystÃ¨mes. Au cÅ“ur de sa dÃ©marche dâ€™automatisation, la zone SCALLOG, composÃ©e de 150 Ã©tagÃ¨res transportÃ©es par 5 robots vers 2 stations de picking, permet Ã ALLO SOLAR de gagner en efficacitÃ© opÃ©rationnelle dans ses prÃ©parations de commandes de dÃ©tail, en alliant densification du stockage, productivitÃ© accrue et amÃ©lioration des conditions de travail. Comme le confie Marjory Baladou, Responsable des Achats et OpÃ©rationnel dâ€™ALLO SOLAR : Â« Ce nouvel entrepÃ´t, inspirÃ© du modÃ¨le Â« tout automatisÃ© Â» dâ€™Amazon, marque une Ã©tape clÃ© pour renforcer notre performance logistique et assurer une distribution plus agile et rapide de nos produits partout en France. Avec la solution SCALLOG, qui cohabite avec dâ€™autres technologies intralogistiques, nous concrÃ©tisons notre promesse client : disponibilitÃ© des produits, rapiditÃ© dâ€™expÃ©dition et fluiditÃ© du parcours, du clic Ã la livraison Â».

Une solution robotique performante et agile pour les prÃ©parations de commandes de piÃ¨ces !

Face Ã la saturation de son ancien entrepÃ´t, ALLO SOLAR a dÃ©cidÃ© en 2024 de construire une nouvelle plateforme logistique de 4 000 mÂ² entiÃ¨rement automatisÃ©e afin dâ€™accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement et soutenir ses ambitions. Elle doit assurer au distributeur de solutions photovoltaÃ¯ques dâ€™accroÃ®tre ses capacitÃ©s de stockage pour ses 1500 rÃ©fÃ©rences, dâ€™absorber des volumes toujours plus importants, de rÃ©duire ses dÃ©lais dâ€™exÃ©cution tout en amÃ©liorant ses conditions de travail, dâ€™oÃ¹ la nÃ©cessitÃ© de robotiser les processus et les pratiques logistiques. Afin dâ€™optimiser les prÃ©parations de commandes des piÃ¨ces de ses kits, ALLO SOLAR recherche une solution robotique Ã©volutive, capable de densifier le stockage et de simplifier le picking. Au-delÃ dâ€™une solution, le distributeur souhaite un partenaire, en mesure de lâ€™accompagner de bout en bout, de lâ€™intÃ©gration logicielle Ã lâ€™ergonomie des postes en passant par la formation des Ã©quipes. La solution robotique Â« Goods to Person Â» de SCALLOG â€“ des piÃ¨ces vers des opÃ©rateurs – fait rapidement la diffÃ©rence, en raison de trois critÃ¨res majeurs : la productivitÃ©, la densification de lâ€™espace de stockage et lâ€™ergonomie, gage de rÃ©duction de la pÃ©nibilitÃ©. Marjory Baladou, Responsable des Achats et OpÃ©rationnel dâ€™ALLO SOLAR, ajoute : Â« Rapide Ã dÃ©ployer et rÃ©solument modulable, la solution SCALLOG nous assure de monter en puissance, via lâ€™ajout de robots ou de stations, au fil de notre croissance. Â»

La signature du contrat a eu lieu au printemps 2024. Le projet sâ€™est articulÃ© en plusieurs temps phares, Ã lâ€™ouverture au printemps de 2025 du nouvel entrepÃ´t : installation des robots et des Ã©tagÃ¨res, intÃ©gration au WMS Speed de BK SystÃ¨mes et formation des Ã©quipes.

La QVCT, les bÃ©nÃ©fices de la solution SCALLOG !

Ã€ la pointe en matiÃ¨re de QualitÃ© de Vie et des Conditions de Travail (QVCT), la solution robotique SCALLOG garantit aux opÃ©rateurs logistiques un environnement de travail plus serein et ergonomique, en les libÃ©rant des dÃ©placements â€“ plus de 10 km parcourus par jour auparavant et des manutentions pÃ©nibles, sources de stress, de fatigue et de risques. Et ClÃ©mentine Boulanghien, Responsable Communication & Marketing dâ€™ALLO SOLAR de conclure : Â« Cette plateforme automatisÃ©e incarne notre volontÃ© dâ€™allier performance logistique et engagement durable. En optimisant notre chaÃ®ne logistique, nous renforÃ§ons notre capacitÃ© Ã accompagner la transition Ã©nergÃ©tique des particuliers et Ã accÃ©lÃ©rer lâ€™essor de lâ€™autoconsommation solaire en France. Avec plus de 550 000 foyers franÃ§ais dÃ©jÃ Ã©quipÃ©s de panneaux solaires, notre ambition est dâ€™amplifier ce mouvement tout en contribuant au dynamisme Ã©conomique du bassin de Bessan, grÃ¢ce Ã lâ€™Ã©mergence de nouvelles compÃ©tences logistiques. Â»