Orion et Lendosphere lancent un financement participatif dÃ©diÃ© Ã  un portefeuille de 53 centrales photovoltaÃ¯ques

Orion a annoncÃ© lâ€™ouverture dâ€™un financement participatif, le 11 dÃ©cembre dernier via Lendosphere, dÃ©diÃ© Ã un portefeuille de 53 centrales photovoltaÃ¯ques en France mÃ©tropolitaine. Avec un objectif initial dâ€™un million dâ€™euros dÃ©plafonnable jusquâ€™Ã trois millions dâ€™euros, cette campagne est ouverte Ã tous.

Cette levÃ©e de fonds permet, Ã ceux qui le souhaitent, dâ€™investir en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© dans un portefeuille de 53 centrales photovoltaÃ¯ques, en France MÃ©tropolitaine. Pour Augustin ClÃ©ment, PrÃ©sident et co-fondateur d’Orion Ã‰nergies : Â«Â Lâ€™intÃ©gralitÃ© des Ã©quipes dâ€™Orion Energies est heureuse de prÃ©senter ce financement participatif pour un de nos portefeuilles de centrales solaires photovoltaÃ¯ques. Il est composÃ© de projets de rÃ©novations de toitures existantes et de constructions de hangars neufs, rÃ©alisÃ©s pour nos partenaires privilÃ©giÃ©s : le monde agricole, les collectivitÃ©s locales et les entreprises. Cette collecte confirme notre volontÃ© dâ€™ouvrir au plus grand nombre la possibilitÃ© de prendre part Ã la transition Ã©nergÃ©tique ! Â»

Quid des 53 projets solairesÂ ?