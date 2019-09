Lâ€™accÃ©lÃ©ration de l’Ã©lectrification solaire de lâ€™Afrique en dÃ©bat lors dâ€™une confÃ©rence le 15 octobre prochain Ã  Paris

Le syndicat Enerplan, la fondation Synergie Solaire, l’association Solar Power Europe et la société Finergreen ont noué un partenariat pour organiser, le 15 octobre 2019, de 8h à 10h30 dans l’auditorium de la Tour Sequoia – Paris La Défense, une conférence sur le thème “Collaboration Europe/Afrique : vers une accélération de l’électrification solaire du continent africain?” . Cet événement se déroulera avec le soutien du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

Parmi les intervenants annoncés : Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Lionel Zinsou, fondateur de la banque d’investissement South Bridge, ex premier ministre du Bénin et et Anne-Charlotte Bournoville, directrice de l’unité Relations Internationales et élargissement de la Direction Energie de la Commission Européenne. Les frais d’inscription à la conférence sont de 50 euros et le nombre de places est limité à 155. Ne manquez pas le Early Bird ! Le droit d’entrée est à 30 € au lieu de 50 € pour les premiers inscrits !

Il est à noter que les recettes de l’événement seront reversées à la fondation Synergie Solaire pour financer des projets d’électrification rurale en Afrique.

