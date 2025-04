PowerDeal s’installe dans le nord de la France

Distributeur belge de matériel photovoltaïque depuis 2010 et membre du Groupe POwR, PowerDeal s’implante naturellement dans le nord de la France pour se rapprocher des installateurs et partenaires locaux. Avec plus de15 ans d’expertise, un stock important, une logistique rapide et un accompagnement sur mesure, PowerDeal met tout en œuvre pour soutenir les projets solaires des installateurs : calepinages, études de production, choix du matériel (à prix compétitifs) et formations via le centre PowerAcademy.

Et justement, le vendredi 25 avril prochain, PowerDeal organise une journée de formation professionnelle technique et commerciale en partenariat avec AIKO & HUAWEI à Amiens (80). Cette session s’adresse aux installateurs et professionnels du solaire souhaitant approfondir leurs connaissances sur les modules AIKO (technologie ABC) et les solutions HUAWEI (onduleurs, stockage, supervision). La journée alternera présentations techniques, retours d’expérience terrain et moments d’échange. Le van AIKO fera le déplacement pour cette formation et permettra de tester la performance des modules ABC vs TOPCon sur place !