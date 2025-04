ConfÃ©rence autoconsommation collective le 15 avril Ã  Bordeaux : consommer local, Ã§a marche aussi pour lâ€™Ã©nergie !

L’autoconsommation collective (ACC) est en plein essor en France et en Nouvelle-Aquitaine. Ce modèle innovant permet aux entreprises, collectivités et particuliers de consommer localement une énergie renouvelable produite à proximité. Mais comment fonctionne-t-il concrètement ? Quels sont les défis et opportunités ?

Pour répondre à ces questions, Soltena organise un cycle de trois journées techniques dédiées à l’ACC en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, l’Adema et le Pôle S2E2. La première journée se tiendra à Bordeaux, à l’Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine, le mardi 15 avril 2025. Au programme :

Décrypter les enjeux actuels : Contexte réglementaire, tendances du marché, projets en croissance en France et en Nouvelle-Aquitaine

S’inspirer de retours d’expériences concrets : Comment réussir un projet d’ACC, que l’on soit une collectivité ou une entreprise privée ?

Participer à des échanges constructifs : Ateliers collaboratifs, tables rondes et visites de sites pour mieux comprendre les facteurs clés de succès

Développer son réseau : Rencontrer les experts et acteurs engagés dans la transition énergétique

Infos pratiques

Déroulé de la journée du 15 avril 2025

Lieu : Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux

Date : Mardi 15 avril 2025

Horaires : 9h00 – 17h15

www.soltena.fr/agenda/cycle-de-journees-techniques-autoconsommation-collective-consommer-local-ca-marche-aussi-pour-lenergie/