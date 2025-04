Le site de production de cÃ©ramique du groupe NGK en Pologne conclut son premier VPPA

NGK Ceramics Poland, basée à Gliwice, dans la province de Silésie, a conclu un contrat d’achat d’électricité virtuel (VPPA) avec Helios Renewable Energy SP. Z O.O., une société de production d’énergie solaire en Pologne. Il s’agit de la première société du groupe NGK à conclure un tel accord.



Le VPPA est un accord en vertu duquel un utilisateur achète pratiquement uniquement la valeur environnementale*1 de l’électricité dérivée d’énergies renouvelables. Dans le cadre de l’accord ci-dessus, NGK Ceramics Poland achètera sur une période de 10 ans (d’avril 2026 à mars 2036) une valeur environnementale avec une additionnalité équivalente à 125 gigawattheures (GWh) par an de production d’énergie solaire. On estime que l’accord contribuera à réduire d’environ 940 000 tonnes*2 les émissions de CO2 en termes réels.

Le groupe NGK vise à atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2050 grâce à la vision environnementale du groupe NGK formulée en avril 2021. Pour atteindre cet objectif, elle a élaboré sa feuille de route stratégique pour la neutralité carbone. Dans le cadre de ses stratégies pour réaliser cette vision, le groupe NGK réduit agressivement les émissions de CO2 en passant aux énergies renouvelables pour l’électricité utilisée par les sociétés du groupe au Japon et à l’étranger, en installant des équipements photovoltaïques (PV) sur les sites de fabrication, en acquérant des certificats d’énergie renouvelable (CER) et en introduisant du gaz de ville neutre en carbone. NGK Ceramics Poland installe une centrale photovoltaïque à grande échelle d’une capacité totale de 14 MW*3. Le groupe NGK contribuera à la réalisation de la neutralité carbone en continuant à développer l’utilisation des énergies renouvelables et à rendre plus disponibles de nouvelles sources d’énergie renouvelable grâce à l’achat de valeur environnementale.

*1 Valeur environnementale : La valeur ajoutée apportée par la contribution à la réduction des émissions de CO2 , qui sont l’une des causes du réchauffement climatique, grâce aux énergies renouvelables et à la conservation de l’énergie. L’énergie électrique générée à partir de sources d’énergie conventionnelles telles que les combustibles fossiles a une valeur en tant qu’électricité, tandis que l’énergie électrique générée à partir de sources d’énergie renouvelables a non seulement une valeur en tant qu’électricité, mais aussi une valeur environnementale.

*2 Basé sur le coefficient d’émission de CO 2 au moment de la rédaction de cet article

*3 NGK introduira des équipements de production d’énergie solaire d’une capacité totale de 40 MW sur des sites de production au Japon et à l’étranger d’ici l’exercice 2025 (24 novembre 2022)

World Kinect Corporation a fourni des services de conseil dans le cadre de la conclusion de cet accord.