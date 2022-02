powercloud mise sur le développement durable avec la construction d’un campus IT écologique alimenté par des EnR

Ce nouveau campus IT développé en Allemagne à Achern abritera le futur siège social de powercloud et mise sur une combinaison d’espaces de travail et de vie de manière durable. Le site projet de campus de powercloud couvre une superficie de 20 000 mètres carrés et comporte des normes uniques en matière de neutralité en CO2 et d’efficacité énergétique.Le solaire et la biomasse comme sources d’énergie !

powercloud, plateforme européenne spécialiste des solutions SaaS de gestion et de facturation pour le secteur de l’énergie annonce le développement d’un campus IT écologique, abritant le futur siège social de la société. À travers ce campus, powercloud s’engage dans un nouveau concept de vie-travail pour offrir un espace destiné à environ 350 experts en informatique et en logiciels, ainsi que pour leurs familles.

Une culture d’entreprise qui sensibilise à la coopération durable

Ce projet représente à la fois un environnement de travail très attrayant et des possibilités de logement à proximité immédiate du siège de l’entreprise. Il est considéré comme un exemple type de transition énergétique pour les sociétés de construction de logements et pour les entreprises énergétiques de demain.

Le site du campus, d’une superficie de 20 000 mètres carrés, comporte des normes uniques en matière de neutralité en CO2 et d’efficacité énergétique. Ce nouveau siège social représente l’engagement de powercloud dans la réduction de son empreinte carbone (décarbonation) et montre le développement d’une culture d’entreprise qui sensibilise à la coopération durable. Ainsi, powercloud se positionne comme un acteur de la décarbonation en investissant 85 millions d’euros dans ce projet.

PV, biomasse et stockage

Le projet de campus intègre un concept de mobilité innovant qui comprend des offres de partage pour les voitures et vélos électriques. Il disposera d’une production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque et de la biomasse, de solutions de stockage d’électricité avec entre autres, l’utilisation efficace du stockage intermédiaire des batteries, d’une isolation des bâtiments respectueuse du climat ou encore du stockage de la chaleur et le refroidissement passif des bâtiments. “Pour powercloud, nous attendons de ce projet qu’il réponde à des normes écologiques élevées. Tous les aspects essentiels d’une construction durable et respectueuse de l’environnement sont pris en compte. Le campus IT incarne également bien plus que les aspects environnementaux du développement durable, il est également considéré comme novateur en termes de nouvelles façons de vivre et de travailler ” déclare Marco Beicht, fondateur de powercloud.

Utilisation intelligente des datas

Il poursuit : “ En tant que société éco-responsable, powercloud veut donner l’exemple en matière de durabilité soutenue par le numérique. Avec cette démarche, powercloud s’engage à soutenir des approches durables pour la transition énergétique.” Misant sur une utilisation efficace et écologique des ressources, powercloud analyse la consommation d’énergie et prévoit le comportement de consommation des futurs collaborateurs et résidents. L’utilisation intelligente des données et les mesures incitatives permettront d’aligner de manière ciblée le stockage et la consommation d’énergie dans le complexe. La construction du site, situé en Allemagne à Achern, a débuté fin 2021. La fin des travaux et le déménagement dans le nouveau siège social de powercloud sont prévus pour 2024.