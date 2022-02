Lancement de la plateforme RTE de dÃ©claration des gisements EnR

Après plusieurs mois de développement, RTE a lancé lundi 31 janvier sa plateforme de recensement des gisements EnR. Ces remontées de gisement, visant tous les projets de 100 kW ou plus, constituent le socle des S3REnR, en donnant à RTE et aux parties prenantes une visibilité sur la dynamique de développement EnR dans les territoires dans le respect de la confidentialité des données remontées par les porteurs de projets.

Elles permettent d’orienter techniquement et géographiquement les travaux nécessaires au raccordement de tous les projets EnR, quelle que soit leur puissance. Plus les données sont remontées en amont dans le développement d’un projet, mieux le réseau sera susceptible de l’accueillir au moment de la demande de raccordement.

Cette nouvelle plateforme, intégrée au Portail Services RTE, est appelée à remplacer dans le courant du 1er semestre 2022 les remontées manuelles jusqu’ici effectuées à travers le syndicat Enerplan. Plus ergonomique, permettant un suivi fin des projets par leurs porteurs et des mises à jour simplifiée, la plateforme permettra de fiabiliser les campagnes de recensement de gisement et donc au réseau – de transport comme de distribution – de se mettre autant que faire se peut au service de la transition énergétique.

Un webinaire de lancement et de présentation de la plateforme est prévu le mercredi 2 février de 14h à 16h, accessible à tous sur inscription. Une rediffusion sera également accessible à tous a posteriori. Pour rappel, l’accès à ce service de déclaration et donc aux remontées de gisement pour toutes les régions métropolitaines est conditionné à une inscription préalable au service.

www.rte-france.com/projets/s3renr