ConfÃ©rence UIMM/DERBI – Webinaire sur “l’Ã©lectricitÃ© renouvelable et la dÃ©carbonation de l’industrie”

L’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) et le pole de compétitivité DERBI organisent une conférence-webinaire sur le thème : “L’électricité renouvelable et la décarbonation de l’industrie” le jeudi 17 février prochain de 8H30 à 10H00 en présentiel à la Station M de Baillargues ou à distance en visio-conférence. Au programme :

Après un discours introductif de Christophe Meyruey – Délégué Général UIMM Occitanie – autour de présentation de la démarche RSE de l’UIMM, il sera l’heure pour Isabelle Guichard – nouvelle Directrice Générale du Pôle de Compétitivité DERBI de présenter le Pôle et de ses missions en Occitanie pour la transition énergétique. Aurélien Pons, Responsable développement ENR interviendra au titre de l’AREC pour évoquer le contexte et les enjeux de la transition énergétique dans le cadre de la stratégie REPOS : focus photovoltaïque / autoconsommation / performance énergétique globale du bâtiment industriel / obligation d’achat. De quoi faire le point sur les soutiens régionaux existants et le rôle de l’AREC.

Suivra une table ronde animée par Mathieu Dossat de Delta Automatisme autour de témoignages d’industriels. Enfin, la conférence se terminera sur les retours d’expérience du pôle DERBI avec Bastien Clement, Directeur du développement chez SUNTI et Benoît Rouviere, gérant du bureau d’études IDESUN. Où comment évaluer en tant qu’industriel, la faisabilité technique et économique d’un projet ? Une session de questions/réponses clôturera la matinée.

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRPBE-XQbMfKkmqIfybN1HzDALcuDq4qSARBvXm84Os24V5w/viewform