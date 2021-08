POWER2DRIVE EUROPE RESTART 2021 sous le signe de la fin du moteur Ã  combustion

Avec le paquet de propositions législatives « Fit for 55 », l’Union européenne valide la fin des véhicules à énergie fossile : en Europe, le zéro carbone pour tous les véhicules neufs est prévu en 2035. De nombreux constructeurs automobiles ont d’ores et déjà revu leurs stratégies. L’accélération de l’électromobilité ouvre la voie à une mobilité respectueuse de l’environnement et conforte l’Europe grâce à ses innovations dans de nombreux secteurs économiques. C’est ainsi que les véhicules électriques donnent naissance à de nouveaux concepts de mobilité et représentent une plus-value sociale en tant que stockage flexible de l’énergie verte (Vehicle to Grid). Le nouveau monde de l’énergie et de la mobilité se met en réseau.

À nouveau en présentiel, le salon professionnel Power2Drive Europe Restart 2021, qui se déroulera du 6 au 8 octobre à Munich, (Allemagne) présentera des solutions de recharge, des véhicules électriques à batterie, ainsi que l’intégration intelligente de l’électromobilité au sein d’un système d’énergies renouvelables. Avec le paquet de propositions législatives « Fit for 55 » (« Paré pour 55 »), la Commission européenne valide la fin des véhicules à énergie fossile. C’est désormais au tour de la filière automobile d’agir. La Commission européenne propose une réduction de 55 pour cent des émissions de CO2 annuelles en 2030 pour tous les véhicules neufs, puis, en 2035, une réduction de 100 pour cent par rapport aux niveaux de 2021, toutes les voitures neuves immatriculées à partir de 2035 seront ainsi des véhicules à émissions nulles.

Plusieurs pays européens poursuivent résolument cet objectif



« Une échéance précise permet à l’industrie et aux consommateurs de mieux comprendre la transition à venir et veille à ce que l’Union européenne reste en tête des immatriculations mondiales de véhicules électriques », explique Philippe Vangeel, secrétaire général de l’association européenne de développement de la mobilité électrique (AVERE). L’AVERE continue à faire pression sur Bruxelles pour avancer la date d’échéance à 2030. L’AVERE elle n’est pas seule. Quelques pays européens poursuivent des objectifs plus ambitieux que ceux de l’Union européenne : la Norvège, par exemple, prévoit de décarboner toutes ses voitures particulières et ses camionnettes dès 2025 ; aux Pays-Bas, tous les nouveaux bus devront être à émissions nulles dès 2025, tout comme les voitures particulières à compter de 2030, rapporte International Council on Clean Transportation (ICCT). Selon cette organisation, le Danemark, l’Islande, l’Irlande et la Suède se sont engagés à mettre fin à la vente ou à l’immatriculation de nouvelles voitures à essence ou diesel en 2030 ; la Grande-Bretagne a décidé d’interdire la vente des voitures neuves purement thermiques (essence ou diesel) dès 2030. En ce qui concerne les pays qui n’ont pas encore fixé de date d’échéance, comme l’Allemagne, ou dont les objectifs sont encore très éloignés, comme l’Espagne avec 2040, une remise en question s’impose.

Les constructeurs automobiles veulent franchir rapidement le cap et disent être prêts

La plupart des constructeurs automobiles ont revu leurs stratégies et d’ores et déjà annoncé eux-mêmes la fin du moteur à combustion classique (voir graphique). Volkswagen annonce la fin des moteurs à combustion au plus tard en 2035, Fiat et Ford, en 2030. Mercedes-Benz a récemment annoncé proposer uniquement des véhicules électriques à batterie en 2030 « si les conditions du marché le permettent ». Opel sera 100 % électrique en Europe dès 2028. La liste est encore longue. Volvo vise 2030, Jaguar, 2025 et Mini, 2031 pour retirer leurs moteurs à combustion. C’est donc la filière elle-même qui ouvre la voie et qui propose aux pays et à leurs gouvernements une date d’échéance à titre d’information. D’autres constructeurs automobiles misent d’emblée sur les voitures électriques, notamment Tesla, Polestar (Joint Venture de Volvo et Geely) et de nombreux nouveaux constructeurs. Le secteur économique profite également d’autres symbioses car ses innovations en termes de mobilité respectueuse de l’environnement, de nouveaux concepts de mobilité et l’intégration des véhicules électriques au sein du système d’énergies renouvelables en tant que réservoir mobile (Vehicle to Grid) représentent une plus-value pour ce secteur, mais aussi pour les utilisateurs et la société.

La filière automobile se met en réseau à l’occasion du Power2Drive Europe Restart 2021

Partage des connaissances, innovations et mise en réseau, ainsi que l’orientation sur le marché dynamique de l’électromobilité, voilà ce que propose le Power2Drive Europe Restart 2021, qui se déroulera du 6 au 8 octobre à Munich. Ce salon professionnel, qui présente des solutions de recharge, des véhicules électriques et des services de mobilité, est un lieu de rencontre entre les fabricants, les sous-traitants, les installateurs, les gestionnaires de flottes et d’énergie, les revendeurs, les start-ups et les prospects, et l’occasion de nouer de nouveaux contacts. Par ailleurs, il reflète l’intégration intelligente de l’électromobilité au sein d’un système d’énergies renouvelables car il a lieu dans le cadre de la plateforme d’innovation The smarter E Europe et des salons professionnels Intersolar Europe, ees Europe et EM-Power Europe. The smarter E Europe s’engage en faveur de concepts et de solutions mis en réseau intelligemment pour une production et une utilisation efficaces de l’énergie. L’accent est mis sur les moyens de fédérer intelligemment les filières de l’électricité, de la chaleur et des transports grâce aux énergies renouvelables, à la décentralisation et à la numérisation. Dès le 24 août 2021, l’interaction innovante entre l’électromobilité, la gestion énergétique et le photovoltaïque est au cœur du webinaire Power2Drive « Sustainable and smart: Innovations for electric car charging management », présenté par Webasto. Smappee (Belgique) et The Mobility House (Allemagne), finalistes dans la catégorie « Smart Renewable Energy » de The smarter E AWARD 2021, présenteront leurs systèmes de gestion de recharge innovants pour les véhicules électriques.

www.thesmartere.com/en/home/webinars/webinars-2021/sustainable-and-smart-innovations-for-electric-car-charging-management