Pour son PÃ´le Equestre lâ€™Agglo des Sables dâ€™Olonne, territoire de soleil, opte pour le solaire

Depuis cet été, le soleil «brille utile» sur le Pôle Equestre Vendéen. L’Agglomération des Sables d’Olonne et Reservoir Sun ont uni leurs efforts pour lancer une centrale photovoltaïque d’une puissance de 300 kWc.

Forte de la conviction que demain se dessine aujourd’hui, L’Agglomération des Sables d’Olonne se lance dans une politique d’actions qui permettra de produire plus d’énergies renouvelables d’ici 2050. Ce projet ambitieux est inscrit au cœur même du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET ) de l’Agglomération.

Travail d’équipe

Pour mener à bien ce projet, l’Agglomération a signé, après appel d’offres (en 2019), un partenariat avec Reservoir Sun, spécialiste de l’autoconsommation solaire en France. Désormais le Pôle équestre est équipé de panneaux solaires d’une puissance de 300 kWc, ce qui correspond à la consommation annuelle de 175 foyers. Un début prometteur ! Parce qu’elles se trouvent « sous le soleil exactement », les deux pentes sud des toitures du manège couvert et du hangar à fourrage du Pôle Equestre font figures de candidates idéales pour la pause de panneaux solaires. Depuis mai dernier, le manège arbore une toiture brillante. Lorsque l’on évolue sur le Pôle équestre, la toiture sud du grand manège couvert attire le regard du visiteur ! 1 550 m² de panneaux photovoltaïques (soit 937 modules) lui font de l’œil.

5 mois de travaux

Les travaux se sont déroulés en deux temps. De janvier à mars 2021, la toiture en fibrociment a été déposée, puis remplacée par une toiture en tôle d’acier. Restait, entre mars et mai 2021, à fixer les modules photovoltaïques et à effectuer les branchements électriques. Précision importante : les panneaux solaires sont produits par une société qui, au bout d’une trentaine d’années en assurera le recyclage. L’opération est d’autant plus « développement durable » que les modules sont recyclés à 95 % ! Entretemps, la maintenance et le nettoyage annuel seront assurés par Reservoir Sun qui dispose d’une Autorisation d’Occupation du Domaine Public d’une durée de 30 ans. Reservoir Sun a, par ailleurs, assuré l’ensemble des travaux et financé à 100 % l’opération (soit un investissement global de 440 000 €).

D’une toiture l’autre

Un second chantier devrait bientôt suivre. L’Agglo et Reservoir Sun ne vont pas s’arrêter en si bon chemin ! Objectif 2022 : répéter l’opération, sur les 520 m² (soit 312 modules) de toiture du grand hangar à fourrage. Ce dispositif de 122 kWc permettra à terme de pallier la consommation annuelle de 71 foyers/an. Pour Yannick Moreau, président des Sables d’Olonne Agglomération. l’avenir des Sables d’Olonne sera solaire : « D’ici 2050, notre Agglomération a pour objectif de réduire de 36 % sa consommation d’énergie, d’augmenter de 19 % sa production d’énergie renouvelable et de réduire de 38 % ses émissions de Gaz à Effet de Serre. Le solaire photovoltaïque est l’une des solutions adoptées pour y parvenir. Avec ses bâtiments de grande super ficie aux toitures en pente douce, le Pôle Équestre Vendéen était le candidat idéal pour accueillir un projet photovoltaïque ambitieux ».

Encadré

Les Sables d’Olonne surfe sur la vague du photovoltaïque

La dénomination de «Côte de lumière» ne saurait mentir ! Dans la grande famille des énergies renouvelables, le photovoltaïque représente l’avenir de l’agglomération. Il faut dire qu’avec un ensoleillement record de 2 100 à 2 300 h/an, le territoire des Sables d’Olonne se classe dans le hit parade des destinations les plus ensoleillées de France. Actuellement la consommation énergétique du territoire s’élève à 850 GWh. D’ici 2030, l’Agglomération souhaite couvrir 32 % de ces besoins grâce aux énergies renouvelables. Sur le chemin d’une transistion énergétique réussie, le photovoltaïque demeure son meilleur allié. Jamais sans mon soleil ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Si, actuellement, la filière photovoltaïque représente une production de 3,5 GWh (1 gigawattheure = mille millions de watts/heure), une étude réalisée, en 2019, par le SyDEV révèle que le potentiel solaire du territoire de l’Agglo s’élève à 217 GWh. Un chiffre d’autant plus significatif que le potentiel total d’énergies renouvelables sur l’Agglo (méthanisation, bois/énergie, éolien, photovoltaïque…) s’élève à 327 GWh. L’installation d’une centrale photovoltaïque dans l’enceinte du Pôle Equestre révèle la volonté de l’Agglomération de développer rapidement une filière à haut potentiel tant dans le cadre de projets publics que privés.