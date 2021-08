La Chine approuve un giga-projet d’Ã©nergies renouvelables pour produire de l’hydrogÃ¨ne vert

La région chinoise de Mongolie-Intérieure a fini par approuver un projet électrique massif qui utilisera l’énergie solaire et éolienne pour produire de l’hydrogène vert. « L’Administration de l’énergie de Mongolie intérieure a ainsi donné le feu vert à un groupe de centrales dans les villes d’Ordos et de Baotou qui utiliseront 1,85 gigawatt d’énergie solaire et 370 mégawatts d’énergie éolienne pour produire 66 900 tonnes d’hydrogène vert par an » a déclaré l’Association pour la promotion de l’industrie de l’énergie de l’hydrogène selon un rapport cité par Bloomberg. Le développement commencera en octobre et les projets seront opérationnels à la mi-2023, a précisé l’association, sans en préciser le coût, ni les développeurs à l’oeuvre. C’est le plus grand développement de ce type à être conduit par le gouvernement chinois qui voit, à n’en pas douter, dans l’hydrogène vert une solution d’avenir…