Ã‰nergie d’ici signe son premier contrat d’achat d’Ã©lectricitÃ© renouvelable pour une vente direct avec le groupe SERFIM

En octobre 2022, Energie d’ici qui regroupe aujourd’hui plus de 11 000 adhérents et 90 producteurs d’énergie renouvelable partout en France, a conclu son premier corporate Power Purchase Agreement (cPPA) avec la branche Energies Renouvelables et la branche Recyclage de SERFIM. Ce type de contrat permet une vente directe d’énergie renouvelable du producteur au consommateur tout en assurant un prix stable à moyen et long terme.

Dans le cadre de ce cPPA, SERFIM Recyclage s’engage sur le long terme à acheter l’intégralité de l’électricité produite par 3 centrales photovoltaïques construites et exploitées par SERFIM ENR. Ces centrales, situées à Eybens, Communay, et La Motte Servolex, produiront 700 MWh d’électricité par an.

Accompagner la production et la fourniture en électricité au plus près des besoins

Elles permettront d’alimenter les deux sociétés de SERFIM Recyclage : SERNED, basée à Vénissieux (69) et Nantet Locabennes, basée à Francin (73). Afin d’assurer la fourniture d’électricité en continu et de pallier la variabilité de la production photovoltaïque, SERFIM ENR a travaillé en collaboration avec Energie d’ici. L’objectif étant de faire coïncider au mieux la quantité d’énergie produite par les centrales et celle consommée par les deux sites. Grâce à son expertise, Energie d’ici gère en temps réel les écarts et permet d’assurer une fourniture d’électricité globale pour chaque site.

Vers une autonomie énergétique

Les cPPA connaissent un succès croissant auprès des grosses entreprises et des PME. Conclus pour aller de 5 à 20 ans, ils offrent un moyen fiable de participer à la transition énergétique, en sécurisant l’approvisionnement et le prix de manière durable.