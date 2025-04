Power Purchase Agreements (PPA) : Guide de financement des PPA de La Plateforme Verte

La Plateforme Verte a réalisé un « Guide de financement des PPA » avec la participation de la BPI, du Crédit Agricole Transitions et Energies (CA T&E), de BPCE Energeco, du Groupe Pochet, de Sunmind, d’ETIC, de Greensolver et de De Gaulle Fleurance Avocats Notaires. Le nouvel ana exhaustif du PPA !

Le PPA régit la vente et l’achat d’énergie électrique. D’origine renouvelable, l’électricité pourra être produite à partir d’installations de différentes technologies (photovoltaïques, éolien, hydroélectrique, biomasse…), que celles-ci soient existantes ou à construire. L’objectif de ce guide est double :

(I) clarifier les mécanismes des PPA (leur typologie, la structuration des prix, les acteurs et enjeux rencontrés par les acteurs impliqués et parties prenantes)

(II) apporter des solutions financières afin de proposer des réponses concrètes aux défis multiples rencontrés par les parties prenantes sur le marché des PPA liés au contexte actuel (la crise énergétique, la volatilité des prix et enjeux de transition énergétique, sécurisation des prix stables, des modalités de structuration de financement plus ou moins complexes).

Dans un contexte de crise énergétique et d’envolée des factures, les acteurs économiques cherchent à diversifier leur stratégie énergétique, tout en veillant à atteindre leurs objectifs de décarbonation et de sécurisation des dépenses. Parmi les outils à disposition pour accompagner les entreprises dans cette période de transformation des modèles économiques et des usages, la signature de contrats d’achat direct d’électricité à long terme (PPA – Power Purchase Agreements) apparaît comme un levier d’action séduisant et efficace.

C’est un contrat entre deux parties : l’une qui produit ou génère de l’électricité renouvelable pour la vendre et l’autre qui souhaite acquérir de l’électricité. En sécurisant les flux de paiements entre l’opérateur d’une centrale électrique indépendante et l’acheteur, généralement un consommateur d’électricité détenu par un actionnaire ou par une entreprise privée, le PPA est un élément clé dans le développement de tout nouveau projet énergétique, fournissant le cadre de construction et d’exploitation de ce dernier.

Chiffres et tendances clés :

En 2023 dans l’Union Européenne, 216 PPA ont été signés par des entreprises :

44 % contractés avec une entreprise de type fournisseur d’électricité (Utility PPA)

56 % avec un développeur/producteur indépendant ou fonds de gestion

La volatilité des prix a accru la sensibilisation des entreprises aux facteurs de risques de prix et de profil :

Changement dans les stratégies d’approvisionnement : les PPA d’entreprise sont utilisés comme outil de couverture.

Constat d’erreurs de tarification dans certains accords, pour lesquels les entreprises risquent de payer un prix excessif sur le long terme en raison de mauvaises hypothèses.

Les volumes de PPA solaires ont quadruplé en 2023 :

Le photovoltaïque est le plus populaire dans les contrats de PPA, avec 160 accords totalisant 10,5 GW (soit 65 % des 16,2 GW au total)

En comparaison : l’éolien terrestre atteint 2,3 GW pour 58 contrats, et l’éolien offshore 2 GW pour 20 contrats.

Gain de popularité des PPA hybrides depuis 2023 :

Croissance des projets combinant énergies renouvelables et stockage en Europe

Premiers PPA hybrides pour des projets solaires à grande échelle sans subvention

Les économies de raccordement au réseau sont un avantage clé de la co-localisation

Valeur ajoutée grâce aux services réseau et à l’optimisation des revenus au niveau des actifs

Modèle économique orienté par la création de valeur combinée

De premiers PPA Hydrogène Vert :

Vente d’électricité renouvelable à un producteur d’hydrogène pour alimenter un électrolyseur

Signes précoces de croissance

Annoncés en Norvège, en France et en Allemagne

Les contrats d’achat de biométhane (BPA) en hausse en Europe :

Les BPA sont également en hausse en Europe

Croissance notable en France, en Allemagne et au Danemark.

Hausse des PPA multi-acheteurs :

PPA « agrégés »

Apparus pour la première fois en 2016 sur le marché européen des PPA

Volume des PPA focus sur la France :

Photovoltaïque : 1,8 GW

Eolien : 0,2 GW

Mixe éolien-PV : 0,1 GW

Portfolio renouvelable : 0,3 GW

En mars 2024, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) dénombre plus d’une centaine de PPA sur le territoire français, pour une puissance totale de 2 gigawatts (GW) d’électricité renouvelable.

www.laplateformeverte.org/publications-1