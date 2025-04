Reportage/UBIX-Solar : un logiciel ad hoc pour dÃ©velopper les projets EnR et suivre avec prÃ©cision les chantiers des centrales

La société Ubitik, installée non loin d’Aix-en-Provence, développe depuis une dizaine d’années des logiciels de suivi de chantier et de développement dans le bâtiment. Avec la crise du secteur, son PDG François Amadei a eu l’idée « rayonnante », il y un peu plus d’un an, d’adapter et de proposer son logiciel aux acteurs de la filière photovoltaïque. Un pertinent levier de croissance !

La principale qualité d’un chef d’entreprise réside dans l’anticipation, vous savez, ce mouvement de la pensée qui imagine d’avance un évènement. François Amadei, patron d’Ubitik, est de ce bois là. Alors que la crise du bâtiment commence à éroder les résultats de sa société, le chef d’entreprise se met à percoler sur de nouvelles opportunités mais rapidement ses réflexions le conduisent vers les renouvelables. Lui qui a déjà côtoyé le photovoltaïque dans le bâtiment au tournant des années 2010 est convaincu que son outil logiciel aurait toute place dans le monde en plein boom des énergies vertes où les grands chantiers solaires et éoliens se multiplient.

Objectif : les gains de productivité

En quelques mois, Ubitik qui compte une trentaine de salariés adapte le logiciel bâtiment pour proposer UBIX Solar aux EPCistes, développeurs et producteurs d’EnR. Plus de quinze personnes sont alors dédiées à repenser l’outil et à le calibrer sur mesure pour la filière des renouvelables. Exit Xl, ses trois cents colonnes et ses galères pour les pros des EnR. L’outil UBIX Solar tombe à pic. « Sur la base de notre outil bâtiment, nous avons développé des briques spécifiques développement et suivi de chantier solaire. Chaque brique peut être indépendante l’une de l’autre. Nous co-construisons avec nos clients. Pour ne rien oublier au sein des process. L’objectif principal de notre logiciel : les gains de productivité par l’optimisation du workflow» souligne François Amadei. La clé du logiciel UBIX Solar repose ainsi sur l’automatisation de toutes les étapes et de toutes les actions à mener lors d’un développement de projets ou d’un suivi de chantier. Avec alarmes et outils de workflow à la clé !

Coût : 0,18 € par kWc

Pour le « dév », le logiciel UBIX Solar permet de suivre les étapes clés des projets, de dématérialiser des documents électriques ou autres, de générer des baux, de partager l’information et les rappels en interne. De quoi souvent faire gagner de précieuses semaines ! Idem pour le chantier. Le logiciel UBIX Solar offre de nombreuses options : bons de livraison, comptes-rendus chantiers, points de contrôle et de non conformité, rapports de qualité avec des photos intégrées, réserves et levée de réserves, protocole QHSE (Qualité, hygiène, sécurité, environnement), PV de réception, extranet entreprises sous-traitantes et planning etc. Le conducteur de chantier est en capacité de suivre l’ensemble des opérations sur son mobile via une application. Là encore, les gains de productivité sont au rendez-vous. Au bout de quelques mois à peine et fort d’un bouche-à-oreille très positif, une grosse dizaine de clients références comme SPIE, Entech, Solarona, Gasgogne New Energies, Gensun, Maya Energie, Q Energy a adopté UBIX Solar avec un taux de satisfaction très élevé. Côté modèle économique, il faut compter 0,18 € par kWc en capex. Pour un développement de projets à hauteur de 50 MW, l’addition se monte à 9000 € HT. « Nous allons continuer à déployer des greentechs autour du développement d’UBIX Solar et nous tourner également vers le stockage qui commence à prendre une place prépondérante dans les projets » conclut François Amadei. UBIX Solar, un fluidificateur indispensable pour développer ses projets et suivre ses chantiers !