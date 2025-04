Ã‰lectricitÃ© : TotalEnergies finalise lâ€™acquisition de trois portefeuilles renouvelables Ã  lâ€™international

À la suite des accords signés en 2024, TotalEnergies confirme le closing de l’acquisition de VSB Group, développeur éolien et solaire en Europe, notamment en Allemagne et celle de SN Power, développeur de projets d’hydroélectricité en Afrique, notamment en Ouganda. La Compagnie annonce également avoir signé des accords avec le développeur RES en vue de l’acquisition de projets renouvelables en Alberta et avoir finalisé, dans ce cadre, l’acquisition d’un premier projet.

En Europe

TotalEnergies finalise l’acquisition de VSB et renforce son activité d’électricité intégrée, notamment en Allemagne. Cette transaction renforce la position de TotalEnergies dans l’électricité intégrée en Allemagne qui représente la moitié du portefeuille de VSB. Elle complète ainsi les récentes acquisitions de la Compagnie dans le pays avec le développeur de stockage par batteries Kyon Energy et l’agrégateur renouvelable Quadra Energy, ainsi que ses positions dans l’éolien offshore. Grâce au pipeline de plus de 15 GW de VSB, TotalEnergies dispose d’un pipeline de plus de 40 GW de capacités renouvelables en Europe, au-delà des 7 GW déjà en opération ou en construction. Compte tenu de sa stratégie ciblée sur certains pays clés en Europe, TotalEnergies a décidé d’engager la cession du projet Puutionsaari développé par VSB en Finlande (450 MW éolien et solaire).

En Afrique

TotalEnergies finalise l’acquisition de SN Power et conforte le déploiement de sa stratégie multi-énergies, notamment en Ouganda. Cette acquisition permet à TotalEnergies de déployer sa stratégie multi-énergies en Ouganda où la Compagnie est déjà présente dans le secteur de l’exploration-production. Ainsi, la centrale hydroélectrique de Bujagali (255 MW) couvre plus de 25% du pic de demande en électricité du pays. Grâce à cette transaction, TotalEnergies acquiert une participation de 28,3% dans cette centrale, ainsi que des participations dans deux autres projets en développement au Rwanda (206 MW) et au Malawi (360 MW). En outre, une équipe experte en développement hydroélectrique rejoint ainsi TotalEnergies et renforce ses compétences dans ce domaine.

Au Canada

TotalEnergies signe des accords en vue d’acquérir certains projets éoliens et solaires et finalise l’acquisition d’une centrale solaire en Alberta. La Compagnie a signé des accords avec le développeur RES en vue d’acquérir certains projets éoliens et solaires en cours de développement en Alberta, pour une capacité totale de plus de 800 MW. Dans ce cadre, TotalEnergies vient de finaliser l’acquisition du projet Big Sky Solar, une centrale solaire (184 MW) située en Alberta et opérationnelle depuis fin février. Plus des deux tiers de l’électricité produite par Big Sky Solar sont adossés à un contrat de vente d’électricité (PPA) à long terme et le surplus sera vendu sur le marché de l’électricité par TotalEnergies qui commercialisera également les crédits générés par la centrale dans le cadre du programme réglementé de l’Alberta pour les émissions de carbone.

« La finalisation de ces trois acquisitions en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique contribuera à nos objectifs de 35 GW de capacités brutes renouvelables en 2025 et de plus de 100 TWh de production d’électricité à horizon 2030 », a déclaré Stéphane Michel, Président de Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies. « Ces acquisitions confortent notre présence dans des marchés où nous déployons notre activité d’électricité intégrée, comme l’Allemagne et en Amérique du Nord, et dans des pays, comme l’Ouganda, où nous pouvons tirer parti des synergies existantes avec nos activités d’exploration-production. En outre, elles contribueront à la croissance de notre cash-flow et à atteindre notre objectif de rentabilité de 12 % sur le segment de l’électricité. »