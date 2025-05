Pouvoir d’achat : Octopus Energy innove et change de modèle d’offre pour proposer un tarif de l’électricité plus juste

En se basant sur les données publiées par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), Octopus Energy, leader des fournisseurs alternatifs, a calculé que plus de 450 millions d’euros sont sur-payés chaque année par une grande majorité de Français dans le cadre de leur consommation d’électricité. Environ 70% d’entre eux, des particuliers souvent modestes qui consomment moins d’énergie que la moyenne, paient ainsi plus que ce qu’ils ne coûtent, pour un montant moyen de 33 euros par an.

“C’est une constante depuis des décennies : l’électricité est bien plus coûteuse à produire en hiver qu’en été. Pourtant, pour l’essentiel, les tarifs réglementés restent les mêmes au gré des saisons. Ils peuvent varier entre jour et nuit (c’est le tarif heures pleines/heures creuses), mais à l’exception du confidentiel tarif Tempo (qui comprend 6 plages de prix !), il n’existe aucune offre qui reflète cette différence de coût. Des prix égaux alors que les coûts sont différents, cela veut dire que certains clients paient plus qu’ils ne coûtent” explique Vincent Maillard, Président d’Octopus Energy France.

Une nouvelle offre d’électricité, “EcoSaison”

Face à ce constat, le fournisseur lance une nouvelle offre d’électricité, “EcoSaison”, à prix fixe pendant deux ans, reflétant au mieux la vérité des coûts, au gré des saisons. Il s’agit de la première offre en France à proposer un rabais sur tous les prix pendant les beaux jours - du 1er avril au 31 octobre. Concrètement, pendant ces sept mois, le fournisseur proposera 21% de réduction à ses clients par rapport au TRV. Le reste du temps, leur tarif sera légèrement plus cher que le TRV (+13%), soit une électricité 30% moins chère près des deux tiers de l’année. Avec cette nouvelle offre suivant les prix de marché, Octopus Energy pourrait permettre à 75% des Français de réaliser des économies par rapport au tarif bleu d’EDF

317 000€ de bonus cet hiver

Cette offre est proposée aux nouveaux clients d’Octopus Energy à compter du 05 mai, les clients actuels du fournisseur restant sur les offres auxquelles ils ont souscrit initialement. “Avec cette offre, nous voulons rendre à la majorité des consommateurs l’intégralité de ce qu’ils paient en trop avec le TRV. Notre ambition est de faire bénéficier les Français d’un prix plus juste. Et pour réduire la facture les mois d’hiver, nous proposons d’ores et déjà des solutions concrètes à nos clients, comme les éco-sessions – des plages horaires où il leur est demandé de réduire, s’ils le souhaitent, leur consommation d’électricité afin d’avoir un impact coordonné et à grande échelle. En contrepartie, nous nous engageons à verser des bonus en euros pour chaque kWh économisé. Cet hiver, 317 000€ de bonus ont ainsi été versés sur les cagnottes de 50 000 clients volontaires” ajoute Vincent Maillard.