PLENTICORE G3, la derniÃ¨re mise Ã  jour logicielle apporte des nouveautÃ©s excitantes

Le PLENTICORE G3 de KOSTAL continue de séduire sur tous les fronts. La mise à jour logicielle actuelle apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour plus de flexibilité et une efficacité accrue. En même temps, la gestion du PLENTICORE G3 de KOSTAL devient encore plus intelligente. Aperçu des nouveautés actuelles !

EEBus pour une gestion de l’énergie standardisée et améliorée

Avec l’intégration d’EEBus, le PLENTICORE G3 de KOSTAL ouvre de nouvelles voies pour une communication et une gestion de l’énergie efficaces. L’onduleur fournit désormais des données en temps réel pour le monitoring, permettant de réaliser des ajustements et d’optimiser la consommation d’énergie. Outre la fonction de surveillance, l’onduleur peut également être contrôlé par des systèmes de gestion de l’énergie externes, favorisant une gestion de l’énergie intelligente et flexible. Ainsi, la communication EEBus rend la gestion de l’énergie plus efficace et adaptable aux besoins des utilisateurs.

Économies de coûts grâce aux tarifs électriques dynamiques

Avec la mise à jour logicielle actuelle, le PLENTICORE G3 pourra également utiliser des tarifs électriques dynamiques pour optimiser la charge des batteries et minimiser les coûts d’électricité. Cette fonctionnalité permet, par exemple, de charger la batterie pendant les périodes tarifaires les moins chères, ce qui peut réduire les coûts. Cette connexion entre l’onduleur KOSTAL et l’utilisation de tarifs électriques dynamiques offre une solution pratique pour améliorer la rentabilité de l’approvisionnement énergétique sans compromettre la sécurité de l’alimentation.

Paramètres de batterie étendus pour l’opération de secours



Avec la mise à jour, le PLENTICORE G3 offre également des paramètres de batterie étendus, permettant une opération de secours optimisée. Cela inclut le réglage des « Moments Alternatifs » pour l’état de charge minimal de la batterie (SoC), qui conserve des réserves plus importantes, notamment pendant les mois d’hiver. De plus, pendant l’opération de secours, le stockage est déchargé jusqu’à un SoC défini puis rechargé à un SoC de départ avant de continuer l’opération de secours. Pour les situations où l’utilisation immédiate de la batterie est nécessaire, il est également possible de désactiver le mode repos de la batterie.

Interrupteur de couplage intégré pour plus de sécurité

Le PLENTICORE G3 est désormais équipé d’une fonction d’interrupteur de couplage interne, qui ajoute une sécurité supplémentaire en déconnectant automatiquement l’onduleur du réseau lorsque les conditions réseau l’exigent. Cette fonction est particulièrement importante pour réagir rapidement aux changements dans le réseau et protéger l’installation. La protection NA centrale active la déconnexion en cas de besoin, assurant une exploitation sûre et fiable dans toutes les conditions. Cette fonction de sécurité est un avantage crucial pour l’intégration au réseau et la protection du matériel.

Design web modernisé pour une utilisation intuitive



KOSTAL a entièrement modernisé le design web du PLENTICORE G3 pour garantir une convivialité encore meilleure. Le nouveau design est non seulement visuellement attrayant, mais également fonctionnellement réfléchi. La structure du menu a été révisée et placée dans la partie supérieure du serveur web pour un accès rapide à la sélection de la langue, aux réglages et aux notifications. En particulier, l’affichage optimisé pour les appareils mobiles rend le monitoring et la gestion de l’installation photovoltaïque simples et efficaces, même en déplacement.

Comment la nouvelle mise à jour logicielle est appliquée à l’onduleur



Avec l’AutoUpdate de KOSTAL, l’onduleur PLENTICORE est toujours automatiquement mis à jour à la dernière version – sans intervention manuelle du propriétaire de l’installation. Une fois activé, le logiciel le plus récent est automatiquement installé sur l’appareil lorsqu’une connexion Internet est disponible. Avec la mise à jour logicielle actuelle, le PLENTICORE G3 devient plus flexible, plus efficace et plus intelligent.