20 & 21 juin – Colloque “Les grands enjeux de l’énergie” : deux jours pour éclairer la transition énergétique

Dans un contexte mêlant urgence climatique et instabilité géopolitique, l’Académie des sciences et l’Académie des technologies proposent un colloque consacré aux “Grands enjeux de l’énergie”. Décarbonation des usages, souveraineté énergétique, compétitivité industrielle : autant de thèmes qui animeront les débats entre experts scientifiques, industriels et institutionnels. L’objectif : dresser un état des lieux réaliste des défis énergétiques et formuler des recommandations pour le grand public.

L’Académie des sciences et l’Académie des technologies organisent les 20 et 21 juin 2025 un colloque intitulé « Les grands enjeux de l’énergie » à l’Auditorium André et Liliane Bettencourt du Palais de l’Institut de France. Ce colloque, porté par le Comité de prospective en énergie de l’Académie des sciences présidé par Marc Fontecave, membre de l’Académie des sciences et professeur au Collège de France, et par le pôle Énergie de l’Académie des technologies, présidé par Patrick Ledermann, réunira des experts scientifiques, industriels et institutionnels pour débattre des défis de la transition énergétique.

L’énergie est un pilier essentiel des sociétés modernes, conditionnant le développement industriel, agricole, éducatif et sanitaire. Si les progrès du XXe siècle ont reposé en grande partie sur les énergies fossiles, leur incidence sur le climat impose aujourd’hui une transformation profonde de nos systèmes énergétiques vers des solutions bas-carbone. Cette transition, dictée par l’urgence climatique et encadrée par des objectifs internationaux comme la neutralité carbone à l’horizon 2050, soulève des questions scientifiques, technologiques, économiques et sociétales majeures.

Un programme au cœur des défis énergétiques

Durant ces deux journées, les discussions s’articuleront autour des principales problématiques de l’énergie :

Comment augmenter la production d’électricité bas carbone ? : nucléaire, solaire, éolien, hydraulique…

Comment équilibrer à chaque instant production et consommation électrique ? : flexibilités, développement des réseaux électriques, technologies de stockage de l’énergie.

Les perspectives de décarbonation des usages : les mobilités (routière, aérienne et maritime), le bâtiment, l’industrie, l’hydrogène.

Captage, utilisation, stockage du CO2 : biomasse, biocarburants, captage du CO2 et carburants de synthèse, …

Les enjeux industriels, économiques et politiques : approvisionnement en minerais stratégiques, coûts,

souveraineté énergétique, acceptabilité sociale, formation et compétitivité industrielle…

Autant de questions qui seront abordées lors d’interventions de personnalités scientifiques et industrielles de premier plan.

Une approche scientifique pour éclairer les choix de demain

La transition énergétique ne pourra se faire sans un socle scientifique solide et une innovation continue. Ce colloque permettra d’évaluer l’état d’avancement des technologies actuelles, de mesurer les obstacles à surmonter et d’identifier les leviers d’action pour une transition réaliste et efficace. « Cela nous paraissait évident d’organiser cet événement ensemble dans ce moment central marqué par les tensions géopolitiques et les nombreuses interrogations qui entourent les enjeux de la transition énergétique. L’occasion pour nous de faire un état des lieux et d’éclairer le grand public », explique Marc Fontecave, président du Comité de prospective en énergie de l’Académie des sciences. « La souveraineté énergétique est devenue un enjeu très important. Notre objectif à travers ce colloque est de proposer une vision système des enjeux de la transition énergétique. La réindustrialisation de la France passera nécessairement par une coopération efficace entre la R&D et l’industrie. Nos deux académies incarnent ce continuum », conclut Patrick Ledermann, président du pôle Énergie de l’Académie des technologies.