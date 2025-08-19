Pour une meilleure prise en compte des enjeux cynÃ©gÃ©tiques dans le dÃ©veloppement des projets photovoltaÃ¯ques

Cet Ã©tÃ©, VALOREM a nouÃ© un partenariat de trois ans avec la FÃ©dÃ©ration de chasse de Haute-Garonne (31). Cette collaboration, fruit de plus de dix ans de prÃ©sence locale et dâ€™un dialogue de terrain constant, vise Ã concilier dÃ©veloppement de projets solaires et prÃ©servation des Ã©quilibres cynÃ©gÃ©tiques. Un travail commun qui illustre une nouvelle faÃ§on dâ€™habiter et de partager les territoiresÂ !

Pour la premiÃ¨re fois dans le dÃ©partement de la Haute-Garonne, VALOREM et la FÃ©dÃ©ration de chasse sâ€™associent pour travailler ensemble Ã une utilisation partagÃ©e harmonieuse du territoire.

Etudes de la faune et concertation locale

VALOREM porte une attention particuliÃ¨re Ã la concertation et Ã la rÃ©duction dâ€™impact de ses projets, ce partenariat va permettre un dÃ©veloppement de projets solaires respectueux des enjeux et besoins de gestion de la faune sauvage.Â PrÃ©sent depuis plus de dix ans dans le dÃ©partement de Haute-Garonne, VALOREM y exploite trois parcs photovoltaÃ¯ques, et plusieurs projets sont dâ€™ailleurs en cours de dÃ©veloppement. Cette collaboration a Ã©tÃ© rendue possible par le travail de terrain en concertation avec les diffÃ©rentes parties prenantes du territoire. Ce partenariat dâ€™une durÃ©e de trois ans comprend Ã la fois un volet Ã©tude du territoire mais aussi des actions de concertation. Il prÃ©voit notamment la rÃ©alisation de diagnostics nÃ©cessaires pour identifier les enjeux cynÃ©gÃ©tiques, lâ€™Ã©laboration de prÃ©conisations visant Ã intÃ©grer ces enjeux dans les projets portÃ©s par VALOREM ou encore un cadre dâ€™Ã©changes rÃ©guliers avec les associations de chasse locales.

Â«Â Travailler au co-usage du territoire : production dâ€™Ã©nergie verte et gestion cynÃ©gÃ©tiqueÂ Â»

Ce travail multi-acteurs est dâ€™ores et dÃ©jÃ Ã lâ€™Å“uvre. En effet, lâ€™Ã©quipe projet VALOREM travaille actuellement avec lâ€™Association Communale de Chasse AgrÃ©Ã©e de Poucharramet (ACCA) dans le cadre du dÃ©veloppement dâ€™un projet solaire sur la commune. Â«Â Nous sommes enthousiastes Ã lâ€™idÃ©e de travailler avec la FÃ©dÃ©ration DÃ©partementale des chasseurs de la Haute-Garonne (31), acteur incontournable qui regroupe les 600 associations locales de chasse du dÃ©partement. Câ€™est une opportunitÃ© prÃ©cieuse pour travailler au co-usage du territoire : production dâ€™Ã©nergie verte et gestion cynÃ©gÃ©tique. Les chasseurs, Ã travers leur connaissance fine des Ã©cosystÃ¨mes et des cycles de la faune, sont des interlocuteurs clÃ©s pour dÃ©velopper des projets inscrits dans la rÃ©alitÃ© du territoireÂ Â» confie FrÃ©dÃ©ric Petit, Responsable de lâ€™agence VALOREM Occitanie-Auvergne.