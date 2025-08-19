Avec JPee, Guru Beer met un peu de solaire en autoconsommation dans ses biÃ¨res

JPee a rÃ©cemment mis en service uneÂ centrale photovoltaÃ¯que en toiture pourÂ Guru Beer, sociÃ©tÃ© innovante du secteur brassicole spÃ©cialisÃ©e dansÂ lâ€™import et la distribution de biÃ¨res artisanalesÂ mondiales basÃ©e Ã Montpellier dans lâ€™HÃ©rault (34). Dans le cadre de la construction de son nouveau bÃ¢timent, Guru Beer a fait le choix dâ€™intÃ©grer pleinement la transition Ã©nergÃ©tique Ã son modÃ¨le de dÃ©veloppement, en sâ€™Ã©quipant dâ€™uneÂ centrale photovoltaÃ¯que en autoconsommation dâ€™une puissance de 176 kWc.Â GrÃ¢ce Ã cette installation, lâ€™entreprise bÃ©nÃ©ficiera deÂ 43 % dâ€™Ã©conomies sur sa facture dâ€™Ã©lectricitÃ©, tout en rÃ©duisant significativement son empreinte carbone.Â Cette dÃ©marche permet Ã©galement Ã Guru Beer de rÃ©pondre aux obligations rÃ©glementaires en matiÃ¨re dâ€™intÃ©gration dâ€™Ã©nergies renouvelables dans les bÃ¢timents neufs. Vous mettrez bien un peu de solaire dans votre biÃ¨reÂ !