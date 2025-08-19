Ã€ Saint-Denis, lâ€™ex-Village des athlÃ¨tes des JO 2024 solarisÃ© pour une opÃ©ration de consommation collective

Sur les toits de lâ€™ancien Village des athlÃ¨tes, transformÃ© en logements aprÃ¨s les Jeux olympiques, la sociÃ©tÃ© IDEX dÃ©ploie 600 panneaux photovoltaÃ¯ques pour ouvrir la voie Ã une nouvelle faÃ§on de consommer lâ€™Ã©nergie : lâ€™autoconsommation collective. Une installation pionniÃ¨re en ÃŽle-de-FranceÂ !

RÃ©partis sur cinq immeubles, les 600 panneaux produisent prÃ¨s de 250 MWh par an, couvrant une partie des besoins des habitants, mais aussi 50 % de la consommation dâ€™une Ã©picerie bio voisine. Objectif : partager une Ã©nergie locale, renouvelable et dÃ©carbonÃ©e, tout en rÃ©duisant la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© des participants.

Des bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques et sociaux

Mise en place par IDEX, cette opÃ©ration illustre le potentiel de lâ€™autoconsommation collective. Pour les bailleurs sociaux, lâ€™autoconsommation collective permet dâ€™alimenter les parties communes et de redistribuer le surplus aux locataires, contribuant ainsi Ã rÃ©duire la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique. Les collectivitÃ©s et les entreprises y voient un levier pour optimiser leurs factures, tout en valorisant localement lâ€™Ã©nergie produite. Â« Ce projet sur le site du Village des athlÃ¨tes Ã Saint-Denis, un des premiers en Ile-de-France, est lâ€™exemple concret de ce que nous devons dÃ©velopper partout : produire et consommer localement une Ã©nergie propre, mutualisÃ©e, pour la rendre accessible au plus grand nombre. Câ€™est Ã la fois vertueux pour le climat et Ã©conomiquement pertinent pour les usagers Â», souligne Ã‰douard Roblot, directeur dâ€™IDEX Ã‰nergie Solaire.

Un dispositif en forte croissance

Encore peu connue, cette solution dâ€™autoconsommation collective sÃ©duit de plus en plus les bailleurs sociaux, collectivitÃ©s et acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique. AutorisÃ©e depuis 2018, elle permet Ã des producteurs et des consommateurs situÃ©s dans une zone gÃ©ographique dÃ©finie de mutualiser lâ€™Ã©lectricitÃ© produite Ã partir dâ€™Ã©nergies renouvelables locales. Fin mai 2025, 1 033 opÃ©rations dâ€™autoconsommation collective Ã©taient recensÃ©es en France, regroupant prÃ¨s de 11 700 participants selon Enedis. Le mouvement sâ€™accÃ©lÃ¨re depuis la crise Ã©nergÃ©tique de 2022 et la hausse des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©, renforÃ§ant lâ€™attrait pour des solutions qui combinent maÃ®trise des coÃ»ts, indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et contribution aux objectifs climatiques.