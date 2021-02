Pour un soutien Ã  l’international aux acteurs des renouvelables avec AD’OCC et DERBI autour dâ€™un programme dâ€™actions !

Dans le cadre de la démarche REPOS et du soutien régional aux filières Energies Renouvelables (Solaire Photovoltaïque, Eolien Flottant en mer, Hydrogène), l’Agence AD’OCC et le Pôle de compétitivité DERBI souhaitent recueillir les attentes des acteurs de ces filières au niveau international. Afin de construire un programme d’action qui répond au mieux à leurs besoins, et les accompagner efficacement, AD’OCC et DERBI les sollicitent pour répondre à un bref questionnaire (5 minutes) avant le 10 février. A vos souris ! sphinxdeclic.com/surveyserver/s/suddefrance/Enrinternational2021