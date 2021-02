Newheat va construire la plus grande centrale solaire thermique de France pour le groupe Lactalis

Newheat, fournisseur de chaleur renouvelable spécialiste du secteur industriel, et le groupe Lactalis, leader mondial des produits laitiers, viennent de signer un contrat pour la fourniture de l’énergie qui sera produite par une centrale solaire thermique de 15 000 m², la plus grande d’Europe alimentant en chaleur un site industriel.

Le projet de Newheat développé pour Lactalis est le 5ème de l’entreprise bordelaise qui ambitionne de décarboner massivement le secteur de la chaleur en France : l’utilisation d’énergie sous forme de chaleur pour des utilisations industrielles ou collectives (près de 50% de la consommation d’énergie primaire en Europe) dépendant aujourd’hui à 90% des énergies fossiles, leur substitution par des énergies renouvelables est un enjeu primordial de la lutte contre le changement climatique.

Environ 13 MW de puissance maximale

Après 3 ans de développement, le contrat de fourniture de chaleur solaire a été signé entre le site industriel Lacto Serum France, usine de la division Lactalis Ingredients et la société Lactosol, filiale du groupe Newheat dans laquelle les Fonds Régionaux de la Transition Energétique Terra Energies, AREC Occitanie et OSER ENR sont également présents en tant qu’actionnaires minoritaires. D’une surface de près de 15 000 m² pour une puissance maximale d’environ 13 MW, il s’agira de la plus grande centrale solaire thermique française et même la plus grande d’Europe alimentant en chaleur un site industriel. Ce projet, situé à Fromeréville-les-Vallons proche de Verdun (55 100) fournira de la chaleur solaire à la nouvelle tour de séchage de lactosérum du site Lacto Serum France.

Décarboner les sites industriels et le secteur de la chaleur

Il permettra au site de réduire sa consommation de gaz et ainsi de réduire ses émissions de CO2 de 2 000 tonnes par an. Ce projet vertueux illustre la volonté du Groupe Lactalis et de sa division Lactalis Ingredients de réduire l’empreinte carbone de leurs sites industriels, dans la lignée de leurs objectifs de responsabilité sociale et environnementale. A travers ce projet, Newheat poursuit son ambition de décarboner massivement le secteur de la chaleur en France, à travers une expertise et une offre innovante construite autour de la fourniture de chaleur solaire et de récupération et la mise en place de solutions de stockage thermique sur-mesure.

Un projet soutenu par plusieurs entités

Ce projet a été sélectionné et soutenu financièrement par l’ADEME dans le cadre de l’Appel à Projets « Grandes installations solaires thermiques » du Fonds Chaleur. Il recevra également le soutien financier du Groupement d’Intérêt Public Objectif Meuse ainsi qu’une une aide de la part de la Région Grand Est via son programme Climaxion, piloté en partenariat avec l’ADEME Il s’inscrit par ailleurs dans l’opération de financement portant sur 5 projets de centrales solaires thermiques annoncée par NEWHEAT en septembre 2020, comprenant la mise en place d’un financement bancaire global d’un montant de 13 M€ auprès de banques de référence dans le secteur de la transition énergétique : Triodos Bank et Crédit Coopératif. Ce projet bénéficie enfin de l’accompagnement et du soutien de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun.

Réduction de 11% de la consommation de gaz

Pour Hugues Defreville, Président de Newheat : « Nous sommes très heureux d’annoncer officiellement le lancement de ce projet, dont les travaux de réalisation devraient démarrer cet été pour une mise en service au premier trimestre 2022. Nous sommes honorés de la confiance que nous accorde le groupe Lactalis, leader mondial reconnu pour son excellence industrielle et sa capacité d’innovation. Ce projet vient démontrer la capacité de Newheat de fournir une solution fiable et compétitive à ses clients, y compris dans un secteur connu pour ses très hauts standards de qualité. ». Mahmoud Kamal, Directeur du site Lacto Serum France confie : « Suite aux rénovations majeures effectuées à Lacto Serum France, nous sommes fiers d’accompagner sur notre site la mise en place de la plus importante centrale solaire thermique européenne alimentant une installation industrielle. Ce projet permettra de réduire de 11% notre consommation de gaz à l’échelle de l’usine et ainsi réduire notre empreinte carbone sur le long terme. Notre site s’inscrit ainsi dans une démarche durable tout en continuant d’offrir le meilleur à nos clients. Nous remercions l’équipe de Newheat pour leur implication et leur professionnalisme tout au long de ce projet. »

Priorité de l’AEME, le solaire thermique a une place de choix

Et Thierry Baig, Directeur Régional Délégué de l’ADEME Grand Est de conclure : « Face à l’urgence climatique, l’intégration massive des énergies renouvelables dans le mix énergétique, encore trop peu développée en France, est l’une des réponses à l’engagement fixé en termes de réduction des émissions de CO2. La PPE 2028 prévoit une accélération significative du rythme de développement des EnR. La chaleur renouvelable étant un vecteur essentiel de décarbonation, il est primordial de la développer à grande échelle. Placée parmi les plus vertueuses sur le plan de l’énergie primaire et de l’impact carbone, avec des matériaux dont les filières de recyclage existent déjà, le solaire thermique a une place de choix. Il n’émet aucune particule et garantit un prix constant sur le long terme. Le déploiement à grande échelle d’installations de petites comme de grandes surfaces, à l’image de cette opération, fait partie des priorités de l’ADEME. »