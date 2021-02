Nowatt Lighting/ Balisage solaire autour de lâ€™Ã©tang de Thau : un projet audacieux sur prÃ¨s de 6 km de piste cyclable

Le balisage solaire de la piste cyclable – autour de l’étang de Thau – s’inscrit dans le cadre d’une mission de transport collectif en site propre (TCSP) longeant la RD2 entre le pôle d’échanges multimodal (PEM) de la gare de Sète et Balaruc-le-Vieux. La première phase du projet – déjà livrée avec la création d’une voie verte – assure aujourd’hui, aux amoureux de la mobilité douce, un parcours sécurisé et agréable. Découverte d’une réalisation solaire respectueuse de l’environnement et de la biodiversité !

Dans le respect de l’arrêté ministériel – adopté en décembre 2018 et répondant à la réduction des nuisances lumineuses – le balisage solaire Nowatt Lighting symbolise un parti-pris audacieux… une volonté communément affichée par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre lumière.

La question du filaire ne s’est même pas posée

300 plots Crystal de Nowatt Lighting ponctuent désormais cette voie verte, depuis le canal du Rhône jusqu’au rond-point Minerais de la Méditerranée, situé à l’entrée de Balaruc-les-Bains. A terme, ce seront 6 km de balisage solaire – sur piste cyclable – qui verront le jour dont près de 4 km sont déjà proposés aux usagers privilégiant le vélo, la trottinette, le skateboard, les rollers, la marche à pied, etc. « Nous souhaitions une réhabilitation hautement qualitative et le balisage solaire nous est apparu évident. D’une part, pour son esthétique et d’autre part, pour la sécurisation des cyclistes mais aussi de tout autre personne privilégiant – de nuit – les moyens de déplacement doux. La question du filaire ne s’est même pas posée car elle nous paraissait totalement dépassée ! » déclare Jean Marchand, chef de projets Mobilité

Technologie solaire + LED

« Au choix du développement de la mobilité durable répond – en miroir et grâce au balisage solaire – l’identification, la personnalisation et la sécurisation de la voie verte, la réduction de la pollution et des nuisances environnementales ainsi que la préservation de la biodiversité, très riche autour de l’étang de Thau » explique Aurélie Le Gougouec, conceptrice lumière chez Ilex Paysage + Urbanisme. « Les personnes réapprennent ainsi la pénombre afin d’apprécier pleinement le site » poursuit-elle. « Les plots solaires Nowatt Lighting offrent une parfaite corrélation entre l’homme et la nature. Ils ne nécessitent aucun réseau – ni aucune tranchée – et assurent une installation à coût maîtrisé. L’étang de Thau était un sujet rêvé pour ce produit made in France et de très haute qualité. Sa technologie LED garantit une efficience énergétique optimale et une pérennité sur 20 ans. Ses cellules photovoltaïques – intégrées sous le verre trempé – réduisent considérablement les risques de dégradation.

Un balisage solaire intelligent

Ultra esthétiques, ces plots sérigraphiés sont – aussi – un clin d’œil à la faune locale et à la qualité de vie dans un environnement exceptionnel. La sérigraphie étant sablée, ils émettent une lumière diffuse et ce guidage lumineux – ludique et fonctionnel – démontre que, dans le respect de toutes les espèces, chacun a sa place dans l’espace… l’humain, l’animal et le végétal » affirme la conceptrice lumière. Crystal de Nowatt Lighting est un balisage intelligent permettant la variation de l’intensité lumineuse selon l’environnement, la latitude, les saisons et conditions météorologiques. Tous les plots Crystal blanc chaud – sablés et sérigraphiés avec des empreintes de pas – répondent au temps de l’homme… ils s’allument en début de soirée. Tous les plots Crystal aux tonalités ambrées – sablés et sérigraphiés avec des pattes de flamands roses – répondent au temps de la faune… ils prennent le relais au cœur de la nuit. L’absence de longueur d’ondes bleues ayant le plus d’innocuité sur la faune.

Encadré

Caractéristiques techniques des Plots Crystal PLRE 2

Appareils 100% autonomes de balisage extérieur

LEDs : Ambre – Blanc 3 000 K ou Blanc 4 000 K

Batterie LiFePO4 4,5 Ah

Température de charge : -10°C /+60°C

Température de fonctionnement : -30°C /+85°C

Cellules solaires Sunpower Back Contact avec technologie MPPT

Pilotage à distance avec possibilité de groupage

Tenue à la compression : 3 tonnes

Dimensions : 119 x 72 mm

Poids : 1,25 kg

Garantie 2 ans