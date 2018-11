Pour tout savoir sur le dÃ©veloppement des grandes centrales PV en France et en Allemagne

L’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables a organisé le 6 novembre dernier à Paris/La Défense une conférence sur le thème suivant : Le développement de grandes centrales PV en France et en Allemagne. Dans le cadre de cet échange franco-allemand, plus de 150 participants représentant l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur des énergies renouvelables ont pu échanger sur les problématiques actuelles et futures liées au développement des grandes centrales photovoltaïques en France et en Allemagne. Les présentations des intervenants experts sont désormais disponibles en ligne.

