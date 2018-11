GREEN POWER TECHNOLOGIE, partenaire officiel de HUAWEI, ouvre une nouvelle filiale en Espagne

Décidément, l’Espagne inspire à nouveau les acteurs du solaire international. La preuve. Après avoir officialisé à l’hiver 2017 sa présence sur le continent africain via sa première filiale GREEN FUSION SOLAR MA, basée à Casablanca au Maroc, GREEN POWER TECHNOLOGIE continue son ascension à l’international en ouvrant une filiale à Madrid, en Espagne. Ce choix d’implantation soutenu par Huawei précède le récent assouplissement de la législation espagnole sur la loi solaire. En effet, après une politique administrative et économique plutôt hostile, le gouvernement assoit désormais son positionnement en faveur des énergies renouvelables, en simplifiant grandement ces formalités, notamment avec la suppression de son « impôt sur le solaire ».

Green Fusion Solar ES entend bien suivre la tendance du marché et continuer l’accompagnement et le développement de ses partenaire locaux sur les gammes Fusion Solar et Fusion Home Huawei. Une équipe locale est déjà opérationnelle, sous l’égide de Joaquina Bustamante, ainsi que plusieurs solution managers et technico commerciaux qui seront basés à Madrid pour répondre à ces nouveaux besoins. Un stock de plusieurs dizaines de MW est ainsi constitué, plusieurs contrats d’approvisionnement ayant déjà été signés pour 2019.

Joaquina Bustamante, Directrice des Opérations, nous en dit plus :

« La situation sur le marché espagnol pour 2019 se montre plus que favorable. L’élimination de la taxe solaire et le nouvel engagement de la commission européenne positionnera le pays comme un pionner dans le domaine photovoltaïque. Différents acteurs solaires dans la région s’accordent sur leurs estimations : un volume de 4 à 5 GW de puissance chaque année jusqu’à 2030. Et à la suite d’un appel d’offres satisfaisant en 2017, c’est le moment pour l’autoconsommation de sortir de l’ombre. Avec l’expérience de GREEN POWER TECHNOLOGIE sur le marché français, Huawei Espagne nous a confié le développement de l’Espagne et du Portugal, afin d’accompagner la croissance du marché. Le défi ne sera pas facile : après des années de politique qui ont presque empêché l’activité, le gouvernement doit faire un dernier effort pour regagner la confiance du secteur et prouver son niveau d’investissement dans les énergies renouvelables ».

GREEN FUSION SOLAR a tracé sa stratégie 2019 sur la base de ses ressources humaines. Une équipe locale très performante sera basée à Madrid, avec un support technique proche des clients et distributeurs afin de proposer un service adapté aux besoins. De plus, la constitution d’un stock local pour répondre de façon réactive aux demandes sera un atout fortement apprécié par les partenaires. « Nous sommes optimistes et nos objectifs sont clairs. GREEN FUSION SOLAR est prête pour l’avenir solaire en Espagne ! »

Plus d’infos…