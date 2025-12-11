Pour Stellantis, Prosolia Energy hybride ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques et stockage

Prosolia Energy accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement de cinq projets hybrides sur les sites industriels de Stellantis en France, le plus grand de ce type en France. Cette nouvelle Ã©tape vient renforcer la collaboration stratÃ©gique engagÃ©e entre les deux groupes.

Ces projets combinent plusieurs technologies complÃ©mentaires â€” notamment des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de grande ampleur et des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS) â€” afin de garantir une fourniture dâ€™Ã©nergie propre, stable, performante et compÃ©titive aux usines de Stellantis. Dans le cadre dâ€™accords de gestion Ã©nergÃ©tique de long terme (EMA), Prosolia Energy assurera lâ€™approvisionnement en Ã©nergie renouvelable du constructeur. Â« Cette nouvelle phase marque un tournant pour Prosolia Energy en France. En nous associant Ã Stellantis, nous renforÃ§ons non seulement notre engagement Ã fournir des solutions Ã©nergÃ©tiques innovantes, compÃ©titives et durables, mais nous contribuons activement Ã la dÃ©carbonation du secteur industriel. Cette collaboration dÃ©montre la maniÃ¨re dont les Ã©nergies renouvelables peuvent devenir un levier stratÃ©gique pour transformer les processus de fabrication et accÃ©lÃ©rer la transition vers une Ã©conomie bas carbone Â» confie Alexis Ribeiro, Country Manager de Prosolia France.

OmbriÃ¨res photovoltaÃ¯ques hybrides sur des sites industriels stratÃ©giques de Stellantis

Dans le cadre de la stratÃ©gie de rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone de Stellantis, Prosolia Energy dÃ©ploie un portefeuille de solutions hybrides renouvelables sur cinq sites du constructeur Ã Hordain, Mulhouse, Rennes, Sept-Fons et Sochaux, reprÃ©sentant une capacitÃ© totale dâ€™environ 110 MWc. Il sâ€™agit du plus vaste programme dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques hybrides jamais rÃ©alisÃ© en France au sein des usines Stellantis. Chaque installation a Ã©tÃ© dimensionnÃ©e pour rÃ©pondre prÃ©cisÃ©ment aux besoins Ã©nergÃ©tiques de chaque site. Ã€ Mulhouse, un systÃ¨me de 36 MWc associe ombriÃ¨res solaires et installations au sol, appuyÃ©s par un systÃ¨me de stockage par batteries (BESS) de 25 MWh. Une configuration similaire est mise en Å“uvre Ã Hordain, oÃ¹ une centrale photovoltaÃ¯que de 25 MWc est couplÃ©e Ã un BESS de 25 MWh. Les travaux ont Ã©galement permis dâ€™y mener un dÃ©samiantage complet et sÃ©curisÃ©.

Â«Â La dÃ©carbonation sert les intÃ©rÃªts Ã long terme de notre entrepriseÂ Â»

Des chantiers sont par ailleurs en cours Ã Sochaux (16 MWc), Rennes (18 MWc) et Sept-Fons (14 MWc), illustrant lâ€™ampleur et la cohÃ©rence de ce programme dÃ©ployÃ© Ã lâ€™Ã©chelle nationale. Â« Collaborer avec Prosolia reflÃ¨te notre engagement Ã favoriser un changement significatif. La dÃ©carbonation sert les intÃ©rÃªts Ã long terme de notre entreprise, des parties prenantes et des gÃ©nÃ©rations futures. En tirant parti de notre envergure, nous visons Ã accÃ©lÃ©rer la transition vers une Ã©conomie dÃ©carbonÃ©e â€” crÃ©ant une mobilitÃ© durable et abordable tout en ayant un impact positif sur l’environnement Ã travers nos opÃ©rations et notre chaÃ®ne d’approvisionnement Â» souligne David Tung, Senior Vice President of Global Indirect Purchasing chez Stellantis.

Une collaboration europÃ©enne pour accÃ©lÃ©rer lâ€™approvisionnement en Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e

Ces projets sâ€™inscrivent dans un partenariat europÃ©en dâ€™envergure entre Stellantis et Prosolia Energy, qui repose sur un portefeuille international dâ€™autoconsommation dâ€™environ 200 MWc, conÃ§u pour accompagner la feuille de route de dÃ©carbonation Ã long terme du groupe automobile. InitiÃ© en 2020, ce partenariat global comprend dÃ©jÃ plusieurs installations hybrides Ã©olienâ€“solaire pleinement opÃ©rationnelles en Espagne, ainsi que de nouveaux dÃ©veloppements en France et en Allemagne. Dans ce cadre, des projets renouvelables supplÃ©mentaires sont en cours sur plusieurs sites industriels allemands de Stellantis. Parmi eux figure le chantier actuellement menÃ© Ã lâ€™usine de Kaiserslautern, oÃ¹ Prosolia Energy dÃ©ploie un systÃ¨me innovant dâ€™ombriÃ¨res solaires bifaciales dâ€™une capacitÃ© de 3 MWc.