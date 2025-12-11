Newheat se dÃ©ploie sur le continent sud-amÃ©ricain avec une 1Ã¨re JV pour dÃ©carboner les mines de cuivre

Newheat se dÃ©ploie sur le continent sud-amÃ©ricain : lâ€™industriel FranÃ§ais du solaire thermique et de la rÃ©cupÃ©ration de chaleur fatale annonce sa premiÃ¨re JointVenture, avec le leader Sunmark Chile, pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de la chaleur renouvelable Ã grande Ã©chelle en AmÃ©rique latine et dÃ©carboner massivement le secteur minier et les grandes industries. En canari des coups de grisou climatiqueÂ !

Â

Secteur emblÃ©matique et stratÃ©gique de lâ€™Ã©conomie chilienne, lâ€™extraction de cuivre fait face Ã des enjeux croissants de dÃ©carbonation, le secteur reprÃ©sentant environ 7% des Ã©missions de CO2 du Chili. Les principaux acteurs du secteur se sont dâ€™ores et dÃ©jÃ fixÃ© des objectifs de rÃ©duction de leurs Ã©missions.

Un objectif prioritaire : la dÃ©carbonation des mines de cuivre Ã coÃ»t compÃ©titif

Or la chaleur constitue un Ã©lÃ©ment essentiel des procÃ©dÃ©s miniers. Dans l’exploitation miniÃ¨re du cuivre, la lixiviation et lâ€™extraction Ã©lectrolytique, ainsi que le chauffage des piles pour lixivier les sulfures primaires, nÃ©cessitent de grandes quantitÃ©s de chaleur Ã basse et moyenne tempÃ©rature (moins de 100Â°). Les solutions de chaleur renouvelable permettent de dÃ©carboner efficacement ce besoin thermique. Parmi ces solutions de chaleur renouvelable, le solaire thermique sâ€™impose comme une solution particuliÃ¨rement pertinente et compÃ©titive sous ces latitudes, pour contribuer Ã dÃ©carboner cette industrie et lui garantir des coÃ»ts fixes et prÃ©visibles. Il livre la chaleur de faÃ§on directe et avec de trÃ¨s bons rendements, tout au long de lâ€™annÃ©e :

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Le nord du Chili offre une irradiation parmi les meilleures au monde, pour une production de chaleur inÃ©galÃ©e ainsi quâ€™une rÃ©serve fonciÃ¨re importante Ã proximitÃ© des sites.

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Les projets Ã©tant de plus grande envergure, ils permettent de rÃ©aliser d’importantes Ã©conomies d’Ã©chelle.

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique du solaire thermique se combine avec les avantages dâ€™une Ã©nergie produite localement pour atteindre lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. Cette solution remplace ainsi des combustibles polluants dont les prix sont soumis aux fluctuations des marchÃ©s internationaux.

Avec Newheat Latam, la rÃ©fÃ©rence locale Sunmark Chile et lâ€™acteur intÃ©grÃ© europÃ©en Newheat associent leurs expertises et expÃ©riences pour relever un dÃ©fi industriel et environnemental dâ€™envergure : accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation des mines de cuivre au Chili et en AmÃ©rique latine. Â«Â Câ€™est avec une grande joie et un rÃ©el optimisme que nous unissons nos capacitÃ©s et nos forces Ã celles de Newheat. GrÃ¢ce Ã cette nouvelle entreprise, nous devenons une rÃ©fÃ©rence mondiale en matiÃ¨re de chaleur renouvelable, Ã travers diverses technologies de production et de stockage thermique. Nous espÃ©rons ainsi offrir un service inÃ©galÃ© aux clients miniers et industriels dâ€™AmÃ©rique latine Â» prÃ©cise Ian Nelson, Directeur gÃ©nÃ©ral de Newheat Latam.

Lâ€™alliance de deux leaders de la chaleur renouvelable pour dÃ©carboner le secteur minier chilien

Sunmark est prÃ©sente au Chili depuis 2012 via le dÃ©veloppement, la construction et, Ã lâ€™origine, la propriÃ©tÃ© du projet de centrale solaire thermique pour application miniÃ¨re (Pampa Elvira Solar, DivisiÃ³n Gabriela Mistral, 32 MWth) pour le gÃ©ant du secteur minier, CODELCO. Sunmark Chile assure Ã©galement lâ€™ingÃ©nierie, lâ€™approvisionnement, la fourniture dâ€™Ã©quipements et le conseil pour Gasco, dans deux projets situÃ©s sur le site BHP-Minera Escondida, actuellement en construction, dâ€™une puissance respective de 40 et 90 MWth.

Elle a en outre participÃ© Ã deux projets pilotes de chauffage de piles de lixiviation. Dans le cadre de la joint-venture Newheat Latam, Sunmark apporte sa forte implantation locale, sa connaissance approfondie du marchÃ© chilien et sud-amÃ©ricain, ainsi que son expÃ©rience des rÃ¨glementations et spÃ©cificitÃ©s techniques locales.Â Sunmark Chile, aujourdâ€™hui devenue Newheat Latam, bÃ©nÃ©ficie de plus de 15 ans dâ€™expÃ©rience dans la conception et la rÃ©alisation de centrales solaires thermiques et de systÃ¨mes de stockage saisonnier en fosse, avec plus de 100 projets rÃ©alisÃ©s au Danemark, en Europe et en Asie, grÃ¢ce Ã la contribution de Hans Grydehoj, associÃ© de Sunmark Chile et fondateur de lâ€™entreprise danoise Sunmark A/S crÃ©Ã©e en 2008. Â«Â Forts de plus de 30 ans dâ€™expÃ©rience pratique dans le dÃ©veloppement et lâ€™installation de projets Ã©nergÃ©tiques clÃ©s en main pour des clients industriels, et du grand nombre dâ€™installations rÃ©alisÃ©es pour des rÃ©seaux de chauffage urbain Ã travers le monde, nous nous rÃ©jouissons de poursuivre ce chemin aux cÃ´tÃ©s de Newheat et de dÃ©velopper des projets techniquement et financiÃ¨rement attractifs pour lâ€™industrie miniÃ¨re et industrielle en AmÃ©rique du SudÂ Â» ajoute Hans Grydehoj, Directeur technique de Newheat Latam.

Â«Â Le marchÃ© chilien est une destination Ã©vidente pour la chaleur renouvelableÂ Â»

Depuis 2015, Newheat sâ€™est imposÃ©e comme leader franÃ§ais du solaire thermique, puis de lâ€™ensemble des briques de chaleur renouvelable pour les grands consommateurs de chaleur (industrie et rÃ©seaux de chaleur urbain). Lâ€™entreprise dispose aujourdâ€™hui de 7 projets en opÃ©ration (pour un total de 40 MWth), 2 en construction et 5 en dÃ©veloppement, Ã travers lâ€™Europe. Dans le cadre de la joint-venture Newheat Latam, Newheat met Ã disposition sa structure intÃ©grÃ©e couvrant lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur (ingÃ©nierie, dÃ©veloppement, construction, exploitation, financement), des Ã©quipes expÃ©rimentÃ©es capables de piloter des projets complexes, et une solide expÃ©rience terrain avec de nombreuses rÃ©alisations industrielles. GrÃ¢ce aux expertises complÃ©mentaires de ses co-fondateurs, Newheat Latam se positionne comme un acteur incontournable, capable de concevoir, financer, construire et exploiter des solutions de fourniture de chaleur renouvelable – dont les centrales solaires thermiques – de grande ampleur, adaptÃ©es aux besoins industriels du secteur minier au Chili et en AmÃ©rique latine. Il sâ€™agit de la premiÃ¨re joint-venture de Newheat, qui ambitionne ainsi dâ€™Ã©tablir un solide ancrage local sur le continent sud-amÃ©ricain. Et Pierre Delmas, PrÃ©sident du Conseil dâ€™administration de Newheat Latam, Cofondateur et directeur technique de Newheat de conclure : Â«Â Nous sommes fiers dâ€™annoncer la crÃ©ation de notre premiÃ¨re coentreprise avec Sunmark Chile. Le marchÃ© chilien est une destination Ã©vidente pour la chaleur renouvelable et notamment le solaire thermique, qui sâ€™y dÃ©ploie Ã une Ã©chelle considÃ©rable. Pour le leader europÃ©en que nous sommes, câ€™est un passage incontournable pour poursuivre notre internationalisation et dÃ©ployer notre savoir-faire Ã une nouvelle Ã©chelle. Nous associer Ã Sunmark Chile, lâ€™acteur local de rÃ©fÃ©rence, sâ€™est imposÃ© comme une Ã©videnceÂ : ensemble, nous rÃ©unissons toutes les compÃ©tences nÃ©cessaires pour dÃ©velopper, rÃ©aliser et exploiter les projets dâ€™envergure qui se prÃ©parent.Â Câ€™est une aventure particuliÃ¨rement stimulante qui commence ! Â»