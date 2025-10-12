EVER Monaco : Ã‰lectromobilitÃ© et EnR au chevet du Climat et de la SociÃ©tÃ©, 20 ans de dÃ©ploiement, constat et avenir

Les 15 et 16 octobre 2025, câ€™est au nouvel espace “One Monte Carlo” que seront fÃªtÃ©s les 20 ans de l’engagement dâ€™EVER Monaco pour lâ€™Ã©lectromobilitÃ© et la transition Ã©nergÃ©tique. La FNCCR, lâ€™AVERE France, le SER, lâ€™AVEM et les partenaires historiques s’impliquent particuliÃ¨rement au programme de confÃ©rences et au dÃ®ner du soir-dÃ©bat durant l’Ã©vÃ©nement. 24 h pour expertiser et assurer le devenir de la mobilitÃ© durable et de ses filiÃ¨resÂ !

Les deux demi-journÃ©es sont organisÃ©es pour apprÃ©cier entre experts et Ã©changer sur lâ€™Ã©volution actuelle de la mobilitÃ© durable et de son Ã©cosystÃ¨me, en mobilisant les reprÃ©sentants des acteurs des syndicats dâ€™Ã©nergie et des collectivitÃ©s. Le format concentrÃ© en deux demi-journÃ©es, le 15 octobre de 15h15 Ã 18h15 et le 16 octobre de 10h00 Ã 13h00 a pour ambition de tracer un objectif rÃ©aliste, partagÃ© par tous et territorialisÃ© pour rÃ©ussir cette transition Ã©nergÃ©tique dans cette pÃ©riode cruciale.

La premiÃ¨re demi-journÃ©e dÃ©butera Ã la suite Ã lâ€™intervention de S.A.S. Le Prince Albert II (de 14h15 Ã 15h00) sur le thÃ¨me Â« Quelles Ã©nergies et quels vÃ©hicules pour les prochaines dÃ©cennies ? Â». La premiÃ¨re session qui dÃ©bute dÃ¨s 15h15, sera consacrÃ©e aux usages et au futur de l’Ã©lectricitÃ©, ainsi qu’Ã l’acceptabilitÃ© sociale et territoriale d’un changement de paradigme Ã©nergÃ©tique.

Le lien entre politiques publiques, comprÃ©hension citoyenne et adhÃ©sion Ã la mobilitÃ© Ã©lectrique y sera central.

La seconde demi-journÃ©e portera sur les fondations techniques, industrielles et organisationnelles de cette transition : le dÃ©ploiement des infrastructures de recharge (VL et PL), la rÃ©partition public-privÃ©, le rÃ´le crucial des EnR, les liens entre vecteurs Ã©nergÃ©tiques (Ã©lectricitÃ©, BioGNV, hydrogÃ¨ne), et les perspectives d’innovation autour de la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique (V2G). Elle questionnera les arbitrages nÃ©cessaires en termes d’efficacitÃ©, d’impact territorial, de compÃ©tences locales, et de soutien europÃ©en. Ces rencontres B to B seront lâ€™occasion dâ€™Ã©changer librement avec les dÃ©cisionnaires des diffÃ©rents horizons prÃ©sents en phase avec ces thÃ©matiques.

EncadrÃ©

DÃ®ner-DÃ©batÂ : mobilitÃ© verte

Un dÃ®ner-dÃ©bat (avec rÃ©servation nÃ©cessaire) sera organisÃ© le 15 octobre au soir au Novotel Monte Carlo pour approfondir l’Ã©lectromobilitÃ© dans tous ses Ã©tats, permettant des Ã©changes dynamiques, libres et conviviaux entre les participants prÃ©sents de la sphÃ¨re publique face aux reprÃ©sentants privÃ©s, impliquÃ©s dans le dÃ©ploiement et la gestion de l’Ã©lectromobilitÃ©. Les tÃ©moignages et les Ã©changes contribueront Ã mutualiser des pistes constructives pour l’essor de cette filiÃ¨re. Lâ€™aventurier et ancien pilote du Dakar, Ã‰ric Vigouroux nous prÃ©sentera, en introduction de la soirÃ©e, sa croisiÃ¨re verte, Ã©lectrique et africaine.