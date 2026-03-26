Pour sa majoritÃ©, Solar Distribution passe le cap des 300 MW dâ€™onduleurs string vendus dans le monde

Solar Distribution vient dâ€™avoir 18 ans. Depuis sa crÃ©ation, la sociÃ©tÃ© a vendu plus de 300 MW dâ€™onduleurs. Alors quâ€™elle a connu les soubresauts erratiques et les vents contraires dâ€™un marchÃ© trÃ¨s volatile, Solar Distributuion a toujours su garder le cap, dans une rÃ©gularitÃ© et une constance fruits dâ€™une certaine vision humaniste du partenariat et dâ€™un sens aiguisÃ© du serviceÂ !Â Â

Depuis 18 ans Solar Distribution accompagne ses partenaires en Europe dans la liquidation de leurs stocks. Et depuis 18 ans Solar Distribution fournit ses mÃªmes partenaires avec des produits neufs, de grandes marques, dans des volumes importants et Ã des prix intÃ©ressants. Quelle que soit la situation sur le marchÃ©, Solar Distribution sâ€™est efforcÃ© de remplir sa missionÂ : apporter des solutions Ã son niveau, mettre en relation les acteurs pour permettre Ã lâ€™Ã©nergie solaire dâ€™occuper une place toujours plus importante dans le mix Ã©nergÃ©tique.

Aujourdâ€™hui, la ranÃ§on de ses efforts est symbolisÃ©e par une marque comptable incontestableÂ : plus de 300 MW dâ€™onduleurs vendus dans toute la planÃ¨te. Une performance qui vaut reconnaissance internationale de sÃ©rieux et dâ€™efficacitÃ© avec un rÃ©seau toujours plus dense en Europe et au-delÃ mais Ã©galement dâ€™excellentes notes par les organismes de notation et Â«Â de crÃ©dit vendeurÂ Â»Â ! Et la concurrence des plateformes qui fleurissent en ligne nâ€™effraie pas pour autant Solar Distribution.

Lâ€™entreprise sâ€™est toujours fondÃ©e autour des valeurs de lâ€™humain, de la recherche dâ€™une relation entre individus, dâ€™une interaction, dâ€™un accompagnement dans le traitement de leur demande, dâ€™une Â«Â crÃ©ativitÃ© dans la recherche de solutionÂ Â». Lâ€™expÃ©rience de Stefan Mathia, PDG de Solar Distribution, sur ce sujet, est sans appelÂ : Â«Â Nous sommes convaincus que les plateformes robotisÃ©es et impersonnelles ont leur limite. Nos partenaires souhaitent un interlocuteur Ã lâ€™Ã©coute qui trouve une solution pour eux. Le conseil, le conseil, rien que le conseil. Câ€™est pour Ã§a que jâ€™aime ce mÃ©tier et que je le fais depuis 30 ansÂ Â».

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Alors quâ€™une nouvelle crise Ã©nergÃ©tique mondiale se dÃ©ploie sous nos yeux, la sociÃ©tÃ© Solar Distribution, dans son rÃ´le de Â«Â solution providerÂ Â», a encore de belles annÃ©es devant elle. Et câ€™est justement dans ces pÃ©riodes de fortes tensions que lâ€™expertise et lâ€™expÃ©rience reprÃ©sentent une valeur inestimableâ€¦