Becquerel Institute lance une enquÃªte sur les freins Ã  l’intÃ©gration des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©s au bÃ¢timent

SPHINX, un projet europÃ©en de 3 ans, vise Ã analyser cinq dÃ©monstrateurs diffÃ©rents, prÃ©sentant diverses applications du photovoltaÃ¯que intÃ©grÃ© dans le bÃ¢timent (BIPV). Le projet SPHINX vise Ã crÃ©er des Ã©lÃ©ments photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©s (BIPV) rentables, rapidement dÃ©ployables et visuellement attrayante en utilisant la technologie de bardeaux matriciels perturbateurs. Ces amÃ©liorations offrent des fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires : augmentation de puissance obtenue grÃ¢ce Ã la gestion spectrale, gestion de la chaleur rendue possible par filtrage infrarouge, et amÃ©lioration esthÃ©tique grÃ¢ce Ã la diffusion et Ã la coloration de la lumiÃ¨re. Le projet consiste Ã dÃ©velopper de nouvelles technologies de fabrication mises en Å“uvre sur des lignes pilotes et Ã dÃ©montrer ces innovations sur cinq sites. Un objectif supplÃ©mentaire est de ramener la fabrication des produits BIPV et lâ€™ensemble de la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement en Europe, en dÃ©mÃ©nageant depuis les sites de production actuels aux Ã‰tats-Unis et en Chine.

Dans le cadre de ce projet europÃ©en SPHINX, Becquerel Institute Ã©tudie les freins sociaux Ã lâ€™intÃ©gration des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©s au bÃ¢timent.Â Lâ€™objectif est dâ€™identifier les barriÃ¨res socio-politiques, communautaires et de marchÃ©, et de proposer des solutions concrÃ¨tes pour favoriser leur adoption dans le secteur du bÃ¢timent et auprÃ¨s du grand public. Becquerel Institute rÃ©alise uneÂ enquÃªte oÃ¹ deux questionnaires ont Ã©tÃ© Ã©laborÃ©s :

un questionnaire destinÃ© auxÂ professionnels du secteur photovoltaÃ¯que et du bÃ¢timent

un questionnaire destinÃ© auÂ grand public

La contribution des acteurs de la filiÃ¨re est essentielle pour enrichir les analyses et formuler des recommandations pertinentes. La participation prendÂ 15 minutes maximum. Becquerel Institute remercie par avance tous les contributeurs pour leur participation autour dâ€™un objectifÂ : lâ€™amÃ©lioration de lâ€™acceptation et du dÃ©ploiement des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©s aux bÃ¢timents.

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